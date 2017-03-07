Дума впервые отложила законопроект из-за неготовности актов правительства

Госдума впервые не стала рассматривать в третьем чтении законопроект из-за отсутствия необходимых по регламенту сведений о нормативных актах правительства. Как передает ТАСС, из-за этого были отложены поправки о «формировании механизмов увеличения доходов субъектов детско-юношеского спорта и субъектов профессионального спорта».

При обсуждении повестки первый вице-спикер палаты Александр Жуков напомнил, что к этому законопроекту должен был быть подготовлен «целый ряд нормативных актов правительства, которые должны быть представлены после второго чтения, к третьему». Из ответа полпреда правительства в Думе Александра Синенко следовало, что документ еще готовится. Жуков предложил перенести рассмотрение законопроекта и обсудить его тогда, «когда будут представлены акты в соответствии с регламентом».

Спикер Вячеслав Володин на это заявил, что его заместитель поднял «абсолютно правильный вопрос». Он напомнил, что правительство и парламент уже решили, что при рассмотрении законопроектов, имеющих социальное значение и касающихся расходов бюджета, правительство должно вовремя представлять необходимые сведения, а до их поступления поправки рассматривать нельзя, это уже запрещает регламент.

Володин отметил, что у профильного думского комитета по экономполитике должна была быть «информация по нормативным актам по реализации данного закона». «Хотелось бы, чтобы более внимательно комитет относился к этим вопросам, потому что комитет должен получить эту информацию. В случае если такой информации от правительства нет, мы не должны были на Совете Думы ставить этот вопрос в повестку», – добавил он.