Тимакова ответила на слова Лукашенко о бухгалтерии в отношениях России и Белоруссии

Пресс-секретарь премьер-министра России Наталья Тимакова прокомментировала слова белорусского президента Александра Лукашенко о том, что в основе двусторонних отношений не должна лежать «бухгалтерия».

«Безусловно, любые политико-экономические отношения, даже с таким близким партнером, как Белоруссия, – это всегда бухгалтерия. Правительство России в своей работе обязано учитывать складывающиеся торгово-экономические отношения с другими странами, включая их долги», – приводит ТАСС ее слова. Тимакова подчеркнула, что объем кредитов, полученных от России Белоруссией, превышает $6 млрд: «Неплохо бы и руководству Белоруссии помнить об этом», – заметила пресс-секретарь Дмитрия Медведева.

Ранее Лукашенко заявил, что российско-белорусские отношения - «это не бухгалтерия». «Я не хочу в детали вникать, но Медведев должен понимать, что если мы будем платить, как в Европе, то кое за что ему тоже придется заплатить. И цена будет неимоверно выше, нежели цена на природный газ», - сказал президент Белоруссии.