Возбуждено уголовное дело в связи с бонусом гендиректора «Почты России» - «Коммерсантъ»

Первое уголовное дело по материалам прокурорских проверок начисления бонусов руководству «Почты России» было возбуждено старшим следователем по особо важным делам главного следственного управления СКР Андреем Гилевым против 35-летнего директора департамента оргразвития Минкомсвязи Ирины Лаптевой, пишет «Коммерсантъ». Именно она распорядилась выплатить гендиректору «Почты России» Дмитрию Страшнову 46 млн руб. за 2014-2015 гг. и 82 млн – по итогам 2014 г., в связи с чем подозревается в превышении полномочий. В СКР факт возбуждения дела подтвердили.

Ранее в СКР выяснили, что министерство утвердило гендиректору «Почты России» премию в размере 95,4 млн руб. Сумма рассчитывалась на основании отчета ФГУПа об итогах работы в 2014 г., в когда чистая прибыль ФГУПа составила 1,2 млрд руб, но в наздорном ведомстве считают, что это – следствие получения из бюджета 5,4 млрд руб.

Процессуальный статус Страшнова, пока фигурирующего в деле лишь косвенно, теперь зависит от Лаптевой, отмечает издание, а также финансовой и бухгалтерской экспертиз.