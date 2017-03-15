СКР подтвердил возбуждение дела о бонусе гендиректору «Почты России»

Следственный комитет подтвердил, что возбуждено уголовное дело в связи с завышением оклада и бонуса гендиректору ФГУП «Почта России» Дмитрию Страшнову. Ранее об этом сообщил «Коммерсантъ». СКР уточнил, что дело возбуждено главным управлением по расследованию особо важных дел в отношении директора департамента организационного развития Минкомсвязи Ирины Лаптевой. Она подозревается в превышении должностных полномочий.

В марте 2014 г. руководство Минкомсвязи поручило Лаптевой подготовить трудовой договор со Страшновым. По версии следствия, чиновница, действуя в пользу Страшнова, превысила свои должностные полномочия и рассчитала ему завышенный в 8 раз должностной оклад гендиректора «Почты России», а в апреле 2015 г. рассчитала ему вознаграждение за результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2014 г. в заведомо завышенном размере в сумме 95,4 млн руб. вместо 13,4 млн, который мог быть ему рассчитан и согласован.

«В результате за счет средств ФГУП «Почта России» Страшнову необоснованно были начислены и выплачены в период 2014-2015 гг. заработная плата в сумме не менее 46 млн руб. и в июне 2015 г. вознаграждение за 2014 г. в сумме не менее 82 млн руб.», - говорится в сообщении на сайте СКР.

Следствие устанавливает обстоятельства преступления. Следователи дадут процессуальную оценку действиям всех лиц, повлекшим причинение ущерба ФГУП «Почта России», обещает СКР. О статусе в деле самого Страшного в сообщении комитета ничего не говорится. «Коммерсантъ» отмечает, что он фигурирует в деле только косвенно, а его процессуальный статус зависит от показаний Лаптевой и от результатов финансовой и бухгалтерской экспертиз.

Ранее в СКР выяснили, что министерство утвердило гендиректору «Почты России» премию в размере 95,4 млн руб. Сумма рассчитывалась на основании отчета ФГУПа об итогах работы в 2014 г., когда чистая прибыль ФГУПа составила 1,2 млрд руб, но в надзорном ведомстве считают, что это – следствие получения из бюджета 5,4 млрд руб. Сам Страшнов отказывался комментировать ситуацию, ссылаясь на продолжавшуюся доследственную проверку.