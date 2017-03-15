Росгвардия отрицает планы передать ей дополнительные подразделения МВД

Росгвардии не будут передавать дополнительные подразделения МВД России, кроме тех, что уже определены законодательством. Это «Интерфаксу» заявили в департаменте Росгвардии по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества. Так там прокомментировали сообщения о возможной передаче Росгвардии Главного управления по борьбе с экстремизмом и Управления по государственной защите МВД.

«Деятельность Росгвардии определена указом президента РФ от 5 апреля 2016 года № 157 года и федеральным законом от 3 июля 2016 года. Каких-либо иных полномочий, не наделенных данными нормативными правовыми документами, войска Национальной гвардии не имеют», - заявил первый замедиректора Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов.

Он напомнил, что войска Нацгвардии формируются в три этапа. На первом во всех регионах были созданы территориальные органы управления Росгвардии. На втором этапе, который завершится 31 августа 2017 г., должны быть сформированы группировки сил с регионах «для гарантированного выполнения законодательно возложенных задач и обеспечения общественной безопасности, в том числе в ходе проведения Кубка конфедерации».

«В ходе третьего этапа до 31 января 2018 г. основной задачей войск Национальной гвардии будет перевод сотрудников полиции ОМОН и СОБР на военную службу и проведение с другими правоохранительными органами совместных мероприятий по подготовке к чемпионату мира по футболу в 2018 г.», - сказал Меликов.