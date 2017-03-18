На Марсовом поле проходит марш в защиту Петербурга

Несколько тысяч человек пришли на марш в защиту Петербурга, который проходит на Марсовом поле. По оценкам организаторов, участие в акции принимают от 7000 до 10 000 человек. При этом согласованное число участников – 200 человек.

Участники акция выступают за сохранение музея в Исаакиевском соборе, а также против слияния Российской национальной и Российской государственной библиотек, застройки защитной парковой зоны вокруг Пулковской обсерватории, выселения Европейского университета из исторического здания. Все это подрывает интеллектуальный и культурный потенциал нашего города, сказано на сайте петербургского «Яблока», которое принимает участие в марше.

Перед собравшимися выступили сопредседатель «Парнаса» в Санкт-Петербурге Андрей Пивоваров, историк и писатель Лев Лурье, депутат заксобрания Борис Вишневский и др.

В толпе видны плакаты с надписями: «Нельзя аннулировать мозг», «Я люблю музеи», «Полтавченко вон», «Европейскому городу – Европейский университет», «Не закрывайте форточку в Европу», «Вся власть ученым советам», «Наука вместо бомб» и другие.

Первоначально акция была запланирована на 19 марта, но городская администрация отказалась согласовать эту дату, поскольку на это время заявлено другое мероприятие. В числе организаторов – депутаты заксобрания.