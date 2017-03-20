В Крыму десантники, моряки и ВКС отработают действия против террористов и условного противника

В Крыму на полигоне Опук начались учения с участием трех соединений Воздушно-десантных войск, Черноморского флота и Воздушно-космических сил, передает ТАСС. Это сообщил командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков, осуществляющий общее руководство маневрами. Он уточнил, что в учениях участвуют военнослужащие Новороссийской десантно-штурмовой дивизии, Камышинской и Улан-Удэнской отдельных десантно-штурмовых бригад, а также часть сил и средств ЧФ и 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа. Они отработают действия против террористов и регулярных войск условного противника «в составе группировки войск быстрого реагирования».

По словам генерала, впервые в истории российской армии сразу три соединения ВДВ были одновременно подняты по тревоге и частично переброшены в Крым со штатным вооружением и техникой. «Всего в маневрах на полигоне Опук участвуют более 2500 десантников и около 600 единиц боевой техники», – добавил Сердюков. Десантники отработают различные способы ведения противодесантной обороны во взаимодействии с силами Черноморского флота, рассказал генерал. Затем при поддержке авиации ВКС «они завершат уничтожение противника в глубине территории полуострова, после чего перейдут к обороне важных рубежей и районов».

Актуальность учений в таком формате на незнакомом для ВДВ полигоне в Крыму обусловлена «возросшей террористической угрозой, а также широким спектром применения ВДВ в качестве войск быстрого реагирования для разрешения кризисных ситуаций в различных регионах мира», объяснил генерал.

Участники учений также должны будут взять под контроль критически важные объекты, отработать высадку морского и тактического десанта, а также стрельбы как в наступлении, так и в обороне.