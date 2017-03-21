Убитый директор «Роскосмоса» не собирался идти на сделку со следствием - адвокат

Исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» по контролю за качеством и надежностью Владимир Евдокимов, найденный 18 марта в сизо №5 с колотыми ранами в области сердца и шеи, не обладал ценной для следствия информацией. Об этом в интервью ТАСС заявила адвокат скончавшегося топ-менеджера Елена Капчинская.

Евдокимов не собирался заключать сделку со следствием. «Вопрос сотрудничества со следствием предполагает наличие какой-то информации, которой у Евдокимова не было», - заявила Капчинская. По ее словам, подзащитный не собирался признавать вину. «И это была его принципиальная позиция. Цели заключить сделку со следствием у него не было», - сказала адвокат.

По словам Капчинской, на условия содержания в изоляторе ее подзащитный не жаловался. О причинах перевода Евдокимова из спецблока с видеонаблюдением в общую камеру без него, о чем накануне рассказали правозащитники, она не осведомлена. «Моей задачей было осуществлять процессуальную работу по делу. Да, он говорил, что переехал, налаживает быт, но ничего экстраординарного и необычного он мне не сообщал», - подчеркнула адвокат.

Защита изначально выступала против ареста как меры пресечения для Евдокимова.

Топ-менеджер «Роскосмоса» был арестован в декабре 2017 г. по делу о хищении имущества ОАО «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ» на 200 млн руб.