Конституционный суд признал законным внесудебный снос самостроев

Конституционный суд России (КС) отклонил жалобу на нормы Гражданского кодекса о внесудебном порядке сноса самостроя, указав, что он соответствует нормам Конституции. Об этом говорится в определении, опубликованном на сайте суда.

С жалобой в КС обращались 92 депутата Госдумы от партии КПРФ. Заявители обжаловали введенный в июле 2015 г. в статью 222 Гражданского кодекса РФ пункт 4, в соответствии с которым муниципальные власти вправе принять решение о сносе самовольной постройки, в случае если она расположена на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке, если этот участок расположен в зоне с особыми условиями использования, или на территории общего пользования, либо в полосе отвода инженерных сетей.

Авторы жалобы указывают, что оспариваемая норма противоречит ряду статей Конституции и позволяет «решать вопрос о праве собственности во внесудебном порядке».

В определении КС говорится, что закрепленные в статье 35 Конституции РФ гарантии права собственности предоставляются лишь в отношении права, возникшего на законных основаниях. Право собственности на самовольную постройку, отмечает суд, может быть признано только в случае, «если сохранение этого строения не нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц, не создает угрозу жизни и здоровью граждан, – направлено на защиту прав граждан, а также на обеспечение баланса публичных и частных интересов».