ФАС подтвердила обнаруженное ФБК нарушение в миллиардном контракте по «Зенит-арене»

Инспекция Санкт-Петербургского управления ФАС нашла нарушение закона о контрактной системе в сфере закупок (44 ФЗ) при заключении контракта на благоустройство территории у стадиона на Крестовском острове. Речь идет о контракте комитета по строительству Петербурга с новым генподрядчиком проекта компанией «Метрострой». Как передает ТАСС, инспекция не возбудила административного дела о нарушении, потому что такое решение уже принял контролирующий орган.

16 января комитет по государственному финансовому контролю усмотрел административное нарушение в действиях комитета по строительству и вынес постановление о возбуждении дела. Комстрой это постановление не оспорил, сказала представитель комитета.

Договор был заключен с «Метростроем» как с единственным поставщиком, срок окончания действия контракта - 31 марта 2017 г., напоминает ТАСС. В компании сообщали, что контракт касается установки оборудования в зоне контроля доступа к стадиону. О нарушении сообщил юрист Фонда борьбы с коррупцией Юрий Золотухин. В его жалобе говорится, что контракт был заключен с нарушением способа выбора поставщика, он просил возбудить административные дела в отношении комстроя и компании «Метрострой».