Гранитную плитку на Манежной площади, уложенную в год 850-летия Москвы, заменят

Гранитную плитку, уложенную на Манежной площади в 1997 г., когда Москва праздновала 850-летний юбилей, заменят, сообщил руководитель департамента капитального ремонта Москвы Алексей Елисеев.

Он сообщил «Интерфаксу», что в этом году в планах департамента предусмотрены работы по капремонту Манежной площади. Елисеев пояснил, что капремонт будет предусматривать работы по усилению и замене бетонного основания, переборке гранитного мощения с частичной заменой разрушенных плит.

Работы начнутся во второй половине мая и охватят всю территорию Манежной площади.

Накануне компания «Уральские камни» в Башкирии, которая поставляет гранит для работ по благоустройству московских улиц, сообщила, что увеличит добычу на треть, производство – на 50% в 2017 г.