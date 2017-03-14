Жителей сносимых пятиэтажек могут освободить от налога на новые квартиры

В Госдуму внесен законопроект о предоставлении налоговых преференций для жителей сносимых пятиэтажек, а также для фонда программы реновации. Автором документа является депутат Госдумы от «Единой России» Николай Гончар.

Законопроектом предлагается освободить от уплаты НДФЛ (налог на доходы физических лиц) на недвижимость, полученную гражданами от фонда содействия реновации. Помимо того, документом предусмотрено исключение фонда содействия реновации из числа налогоплательщиков по налогу на прибыль организаций, а также освобождение операций фонда по реализации товаров, работ, услуг и имущественных прав от налога на добавленную стоимость (НДС).

Эти меры позволят эффективно реализовать программу реновации, а также защитить права граждан, которые будут участвовать в этой программе, считает Гончар.

Основной законопроект о реновации жилищного фонда Москвы, в частности, наделяет власти Москвы правом проводить госзакупки товаров и услуг, необходимых для реализации программы реновации жилого фонда, без конкурса у единственного поставщика.