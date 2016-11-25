В московских подъездах поставят телевизоры

В начале 2017 г. московское правительство объявит инвестиционный конкурс на установку информационных панелей в подъездах московских домов. Об этом рассказала представитель департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Елена Новикова.

По ее словам, панели планируется разместить в домах выше пяти этажей, управляемых городскими структурами (ГБУ «Жилищник»). По словам Новиковой, в прилифтовых холлах предполагается установить до 40 000 информационных терминалов - охват составит примерно 60% московских подъездов. Инвестор, с которым будет заключен семилетний контракт, возьмет на себя закупку оборудования, организацию каналов связи и интеграцию с городской централизованной системой трансляции контента, рассказывает она. По оценке ДИТ, капитальные затраты инвестора могут составить около 2,5 млрд руб., а операционные - около 450 млн руб. в год.

Часть эфирного времени на телевизорах в подъездах будет передана для городских оповещений, а окупаться информационная система, по замыслу ДИТ, должна за счет рекламы. Ежедневная аудитория 40 000 панелей может составить 6-8 млн зрителей, посчитала Новикова. Стоимость контактов с аудиторией на телевизорах в подъездах ниже, чем у традиционных носителей, охват аудитоии широк, технология позволяет показывать геотаргетированную рекламу, перечисляет Новикова. По мнению Новиковой, реклама внутри помещений с помощью цифровых носителей (digital indoor) в России имеет большой потенциал роста, но пока недооценена. На нее приходится только 2,4% оборота рекламного рынка в России, говорит Новикова, ссылаясь на данные независимых аналитиков. Московский проект позволил бы расширить эту долю в четыре-пять раз, прогнозирует она.

Пилотный проект в июле - ноябре 2016 г. прошел в 17 районах Москвы - рекламное агентство «Орлис медиа» установило в подъездах 1440 информационных панелей, рассказывает Новикова. Его мониторы расположены более чем в 2500 подъездах Юго-восточного округа Москвы, следует их материалов на сайте компании.

Ежедневно количество мониторов «Орлис медиа» растет на 50-120, а всего по Москве планируется установить 63 000 таких устройств, сообщал летом 2016 г. отраслевой ресурс Comnews.ru со ссылкой на директора по продажам компании Игоря Некрасова.

Успех проекта будет зависеть от тарифов на размещение рекламы, а также от того, как, собственно, будут расположены информационные мониторы, считает гендиректор «Искрателекома» Алхас Мирзабеков. Опыт показывает, что, выходя из лифта в подъезде, люди не читают рекламных объявлений, но делают это, когда, наоборот, ждут его прихода, объясняет он. Именно поэтому стоимость размещения традиционных рекламных объявлений на досках, расположенных напротив дверей лифтов, значительно ниже, чем на расположенных рядом с ними, рассказывает Мирзабеков. Вряд ли интерес к таким мониторам будет велик, если они не будут служить также для доступа к госуслугам или услугам муниципальных служб, прогнозирует он.

На информационные панели будут передаваться и сообщения «Мосробота» - сервиса персонального оповещения правительства Москвы, говорит Новикова.

Рынок indoor-рекламы в России составляет около 4 млрд руб., из этих денег большая часть приходится на Москву, сказал «Ведомостям» генеральный директор «Эспар-аналитик» Андрей Березкин. В столице уже проводились эксперименты по установке цифровых рекламных носителей внутри подъездов, правда, безуспешные, вспоминает он. Охват аудитории внутри подъездов не слишком большой по сравнению с торговыми центрами, аэропортами и вокзалами. То есть в подъезде может проживать несколько сотен человек, а в торговые центры приходят ежедневно тысячи человек, говорит он. Власти Москвы уже оснастили подъезды видеокамерами, а теперь, установив цифровые экраны, они могут обеспечить подъезды и системами оповещения на случай экстренных ситуаций, предполагает Березкин.