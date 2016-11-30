Сечин через суд обязал «Новую газету» удалить статью о яхте

Мосгорсуд оставил в силе решение Басманного районного суда по иску предправления «Роснефти» Игоря Сечина против газеты «Новая газета». «Решение Басманного районного суда города Москвы от 10 октября 2016 г. оставить без изменения, апелляционную жалобу ответчиков - без удовлетворения», - заявила судья (цитата по RNS).

Басманный суд Москвы признал не соответствующими действительности сведения, изложенные в публикации «Новой газеты» «Секрет принцессы Ольги» 10 октября. Суд удовлетворил иск о защите чести и достоинства предправления «Роснефти» Сечина к «Новой газете» и журналисту Роману Анину из-за статьи «Секрет «Принцессы Ольги». Теперь же решение по иску Сечина к изданию и автору статьи вступило в силу. Газета в течение семи дней должна удалить статью с сайта и опубликовать опровержение.

Статья о яхте St. Princess Olga была опубликована в «Новой газете» в начале августа 2016 г. Судно, по сведениям издания, спущено на воду в 2013 г., его размер – «с футбольное поле (85,6 м)». На яхте якобы есть бассейн, который при необходимости превращается в вертолетную площадку, а также спа и лифт. St. Princess Olga ходит под флагом Каймановых островов и принадлежит местной фирме Serlio Shipping Ltd., писала «Новая газета». Изучив с помощью специальных сайтов о морских судах маршрут яхты и фотографии в аккаунте Instagram жены Игоря Сечина Ольги Сечиной, издание предположило, что St. Princess Olga либо собственность семьи Сечиных, либо они часто арендуют это судно. По оценкам экспертов, опрошенных «Новой», такая яхта стоит «не менее $100 млн».

Автор статьи в этом материале в форме «скрытого утверждения», то есть посредством изложения фактов в форме вопросов или предположения, распространил недостоверную и порочащую Сечина информацию о том, что тот якобы имеет отношение к одной из самых шикарных яхт мира, живет не по средствам, а значит, скрывает свои истинные доходы, являясь руководителем госкомпании, говорил адвокат руководителя «Роснефти» (его слова приводит «Интерфакс»). «Автор специально использовал определенные приемы для подачи информации. Автором просто добавлялись какие-то слова: "возможно", "предположительно", а на самом деле это форма утверждения», - цитировало агентство представителя Сечина.

«Новая газета» не удовлетворена решением суда, обязавшего нас опровергнуть ту информацию, которая и не содержалась в публикации», - цитирует издание заместителя главного редактора «Новой газеты» Сергея Соколова. Газета будет обжаловать это решение, говорится в сообщении издания. По фактурной части материала у истца не было претензий, «оспаривалось то представление, которое могло сложиться после прочтения», отмечает Соколов. Издание согласно его исполнить, но и будет обжаловать это решение суда, говорит он. «Создается опасный прецедент, позволяющий тем или иным гражданам обжаловать в суде нечто несуществующее», - указывает Соколов.

«Роснефть» и Сечин регулярно судятся с журналистами и изданиями. В апреле 2016 г. «Роснефть» через суд потребовала от РБК опровергнуть сведения, опубликованные в статье «Сечин попросил правительство защитить «Роснефть» от BP». В конце сентября «Роснефть» уточнила свои требования по этому иску и теперь намерена получить от РБК 3,1 млрд руб. в качестве компенсации за нанесение ущерба деловой репутации. Недавно суд признал порочащей достоинство Сечина статью «Ведомостей» о строящемся доме руководителя «Роснефти» в Барвихе (решение не вступило в силу). В 2014 г. суд принял аналогичное решение по колонке «Ведомостей» о Сечине и его влиянии на чиновников. Ранее в том же году суд признал порочащими репутацию предправления «Роснефти» две статьи в журнале Forbes, в частности сведения о том, что вознаграждение Сечина якобы одно из самых высоких среди российских топ-менеджеров.