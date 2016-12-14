Летучая из «Ревизорро» собралась сама стать ресторатором

Это запрещено ее контрактом с телеканалом «Пятница», но она работает последний сезон

«1 марта главный и самый известный «ресторанный критик» России совместно с ресторатором Кареном Мелконианом объявят об открытии собственной сети городских кафе со средним чеком в 450 руб. В планах компании — открытие 200 заведений в течение пяти лет, в марте 2017 г. запланировано одновременное открытие пяти и более заведений», – говорится в презентации проекта под названием «Чисто кафе», опубликованной на сайте по продаже франшиз myfranch.ru. Правда, указанный для связи с продавцами телефон вчера не отвечал.

Проект развивает московское ООО «ЛЛ групп», учрежденное, по данным «СПАРК-Интерфакса», на паритетных основах ресторатором Акопом Айрапетяном и ведущей телепрограммы «Ревизорро» Еленой Летучей в конце июня 2016 г. Мелкониан – партнер Айрапетяна по ресторанному холдингу «БИСИАЙ». Холдинг развивает франчайзинговую сеть Burger Club, фастфуды и рестораны Comedy Cafe совместно с группой «Ташир» и Comedy Club, рестораны «Гриль хаус», кофейни Winner's Coffee и «ресторанный проект в стиле лофт» Koster. Мелкониан предлагал делать совместный проект и Аркадию Новикову, рассказал «Ведомостям» сам Новиков. На единственной встрече по обсуждению этого проекта Мелкониан произвел впечатление человека энергичного и напористого, но больше с ним Новиков не встречался.

Участие Елены Летучей в компании, связанной с ресторанным бизнесом, стало неожиданностью для руководства телеканала «Пятница».

У Летучей по контракту с «Пятницей» есть запрет на работу в ресторанном бизнесе, сообщила представитель канала Наталья Абрамочкина. Ведущая раньше обсуждала с телекомпанией возможность открытия собственного ресторана и получила четкий ответ, что это возможно лишь после прекращения контракта. «Только что Летучая нас заверила, что зарегистрированная ею компания не ведет никакой деятельности и не открывает никаких ресторанов», - добавила Абрамочкина.

«В любом случае это последний сезон Летучей в «Ревизорро». Это было давно решено, это физически и морально очень сложный проект. Летучей постоянно угрожают, она просто устала», – говорит гендиректор канала «Пятница» Николай Картозия. Прежде канал не сообщал, что работа Летучей в «Ревизорро» скоро закончится. После окончания контракта Летучей вместо «Ревизорро» весной 2017 г. в эфире «Пятницы» будет выходить «Школа ревизорро» - всероссийский конкурс, где в прямом эфире будет выбран новый ревизор-ведуший, рассказал Картозия.

Вполне возможно, что после завершения карьеры в «Ревизорро» Летучая станет медийным лицом какого-то ресторанного бизнеса, предполагает Абрамочкина.

Летучая подтвердила, что является соучредителем «ЛЛ групп». «Но пока я связана контрактом с «Пятницей» и, в частности, с проектом «Ревизорро», фирма не функционирует, поскольку у меня есть ограничения на деятельность в области HoReCa. Но почему в будущем не заняться тем, в чем разбираешься лучше всего?» – говорится в заявлении Летучей, присланном «Ведомостям». Это такой задел на старость, объясняет она.

Среди других бизнес-проектов Летучей, по данным СПАРК, зарегистрированное в июле 2015 г. в Ярославле ИП для ведения рекламной деятельности.

«Ревизорро» выходит с 2014 г., в передаче Летучая исследовала качество услуг ресторанов, кафе, отелей в регионах, но с этой осени переключилась на московские рестораны. В программе, посвященной популярному ресторану «Одесса-мама», ведущая заявила о нарушении заведением санитарных норм. Это вызвало бурные дебаты в социальных сетях. Рестораторы подозревали ведущую в конфликте интересов, считая, что она может быть сама связана с ресторанным бизнесом.

12 декабря телеканал «Пятница», на котором выходит «Ревизорро», подал иск против пользователей социальной сети Facebook, в своих комментариях обвинявших Летучую в предвзятости при проверках ресторанов и угрожавших ей. На следующий день суд вернул иск, так как в нем не были указаны имена ответчиков. Представитель канала Наталья Абрамочкина заявила тогда, что юристы канала будут дорабатывать заявление и добиваться суда.