Комитет Госдумы по информполитике одобрил законопроект об онлайн-кинотеатрах

Комитет Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект о регулировании деятельности онлайн-кинотеатров. Это следует из документов, опубликованных на сайте Госдумы. Рассмотрение законопроекта может состояться уже 13 января. Из постановления Госдумы также следует, что поправки к законопроекту могут быть направлены в профильный комитет в течение 30 дней со дня принятия постановления. Также депутаты рекомендуют комитету по информполитике доработать документ с учетом поступивших поправок, говорится в постановлении.

Законопроект об онлайн-кинотеатрах разрабатывался Медиа-коммуникационным союзом (МКС), объединяющим операторов связи и крупнейшие медиахолдинги – «Газпром-медиа», «Национальную медиа группу» (НМГ), «CTC медиа», «Цифровое телевидение». В декабре документ был внесен в Госдуму депутатами Андреем Луговым и Шамсаилом Саралиевым.

Ранее этот законопроект был раскритикован участниками рынка, экспертным советом при правительстве, правовым управлением Госдумы, Федеральной антимонопольной службой. Правительство в целом одобрило законопроект, но рекомендовало обосновать некоторые его пункты, в том числе основной.

Одна из основных идей законопроекта – ограничить иностранное владение онлайн-кинотеатрами, работающими в России: иностранцы смогут владеть не более чем 20% таких компаний. Под это правило не подпадают стратегические предприятия, объекты международных соглашений и те, кто смог получить разрешение правительственной комиссии по иностранным инвестициям. Также видеосервисы должны будут регистрироваться в реестре Роскомнадзора, заранее проверять загружаемый контент на предмет соблюдения российского законодательства, а также удалять неактуальный или недостоверный контент о пользователях по их просьбе.

Норма об ограничении иностранного владения – самая спорная. В частности, она ограничивает возможности видеосервисов по привлечению финансирования и ущемляет права иностранцев, которые уже инвестировали в такие проекты. Так, семейство фондов Baring Vostok за последние пять лет вложило в онлайн-кинотеатр Ivi.ru $100 млн и теперь эта инвестиция попадает под ограничение, говорила ранее управляющий партнер Baring Vostok Елена Ивашенцева. По ее словам, онлайн-кинотеатры – еще не оформившийся рынок, инвестиции в такие проекты очень рискованные и вкладывать деньги соглашаются только иностранцы.

Правительство в своем отзыве указало, что ограничение иностранного владения требует дополнительных обоснований. Правовое управление Госдумы также написало в своем заключении, что необходимость этой нормы авторами законопроекта не объяснена. Особенно если учитывать то, что иностранная компания или гражданин могут заниматься распространением онлайн-видео из-за рубежа, говорилось в заключении.

Представитель МКС ранее говорил «Ведомостям», что союз рассмотрит все заключения и готов внести в проект поправки.