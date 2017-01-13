Российский рынок смартфонов снова растет

В 2016 году их продажи в штуках выросли на 5% после падения на 8% в 2015 году

О 5%-ном росте продаж смартфонов в России в 2016 г. сообщили в отчетах МТС и «Евросеть». По предварительным данным МТС, в 2016 г. в России было продано 26,8 млн аппаратов. По данные компании - партнера нескольких производителей оборудования, продажи составили 26,6 млн смартфонов. В 2015 г. продажи смартфонов в России впервые в истории этого рынка сократились примерно на 8%, оценивали ранее «Евросеть» и МТС.

В деньгах продажи смартфонов в России в 2016 г. год к году выросли на 26,3% до 329,8 млрд руб., следует из материалов МТС. Это совпадает с данными компании - партнера нескольких производителей оборудования. Денежный рост рынка в прошлом году «Евросеть» и МТС оценивали в 5 и 6%. В 2016 г. средний чек на смартфон вырос на 20,3% до 12 295 руб., отмечает представитель МТС Дмитрий Солодовников.

По предварительным данным «Связного», продажи смартфонов в России в 2016 г. выросли примерно на 3% в штуках и на 25% в деньгах, говорит его представитель Сергей Тихонов.

В рознице «Вымпелкома» продажи смартфонов в 2016 г. по количеству выросли на 16%, а в выручке – на 26%, говорит его представитель Анна Айбашева.

Спад 2015 г. участники рынка, которых ранее опрашивали «Ведомости», связывали с обвалом рубля, замораживанием программ потребительского кредитования в начале года, а также ажиотажным спросом на электронику, в том числе смартфоны, в конце 2014 г. Высокие продажи декабря 2014 г., когда люди скупали все из-за боязни кризиса, негативно повлияли на продажи I квартала 2015 г., утверждает Айбашева.

Рост 2016 г. связан с тем, что доля смартфонов, покупаемых в кредит, выросла, следует из сообщения «Евросети». Если в 2015 г. банки неохотно выдавали займы, то в 2016 г. количество кредитов заметно возросло, отмечают ее представители. Ритейлеры, в свою очередь, предлагают множество кредитных продуктов - в частности, беспроцентные рассрочки послужили сильнейшим толчком для всего рынка, что, в частности, вызвало рост средней цены смартфона, говорится в сообщении компании.

Представители «Евросети» и ее акционера «Мегафона» говорят о росте спроса на дорогие аппараты. Из материалов «Мегафона» следует, что доля смартфонов стоимостью 10 000-15 000 руб. в его рознице в 2016 г. год к году выросла на 5,2 п. п. до 11,6%, в диапазоне 15 000-20 000 руб. - на 3 п. п. до 4,8%, свыше 20 000 руб. - на 4,5 п. п. до 5,8%. В В 2016 г. смартфоны стоимостью 20 000-30 000 руб. показали наибольший рост – почти в 1,8 раза, главным образом за счет продажи модели iPhone 5s 16 Гб, утверждает Солодовников. Возобновление роста продаж смартфонов он объясняет ростом кредитования, выходом на рынок осенью 2016 г. новых моделей аппаратов, в основном китайских новых брендов (B-брендов), а также реализацией отложенного спроса. Покупатели привыкли к текущей экономической ситуации, констатирует он. Люди стали чуть меньше экономить и, похоже, адаптировались к кризису, согласна представитель «Мегафона» Юлия Дорохина. Они хотят получить устройство с широким набором функций, поэтому охотно покупают продукцию B-брендов, но это уже средние и даже топовые модели, рассуждает она.

Еще один фактор роста — продолжающаяся замена обычных мобильных телефонов смартфонами: доля смартфонов в общих продажах мобильных телефонов в штуках в 2016 г. составила 71% против 67% годом ранее, говорит Тихонов. Смартфон - гаджет первой необходимости, и если, например, от покупки планшета или фотоаппарата покупатели готовы отказаться или отложить ее, то смартфон — главное устройство для коммуникаций и выхода в интернет, утверждает он.

Рост рынка обусловлен мировой тенденцией — она оказалась сильнее локальных событий, связанных с экономическим кризисом в России, сказал «Ведомостям» гендиректор Inventive Retail Group Тихон Смыков.

В 2017 г. штучные продажи смартфонов в России как минимум сохранятся на уровне 2016 г., прогнозирует Тихонов. В 2017 г. продолжится восстановление рынка смартфонов: штучные продажи будут примерно соответствовать прошлогодним или будут чуть выше, прогнозируют представители «Евросети».