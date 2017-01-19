Из «закона Яровой» исключат интернет-ТВ и торренты

К избыточной информации относятся интернет-медиа, iptv, торренты и целый ряд других тяжелых для хранения информационных ресурсов

В этом случае на хранение данных операторам придется потратить лишь одну годовую выручку вместо трех

Минкомсвязи не поддерживает инициативу об отмене «закона Яровой», но считает, что он нуждается в серьезной корректировке. С предложениями, которые позволят уменьшить объем хранения данных пользователей примерно на 80%, сегодня выступил замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин на заседании экспертной рабочей группы правительства под руководством министра по делам открытого правительства Михаила Абызова.

Минкомсвязи намерено дать рекомендации профильным ведомствам, правительству и Госдуме обеспечить кратное сокращение объемов хранения информации, ввести поэтапную реализацию закона в части хранения. «Можно проводить постепенно: сначала будет срок хранения две недели, потом месяц, потом два месяца, и дальше уже переходить на полгода», – пояснил замминистра.

Волин указал, что после консультаций достигнуто понимание, что «объемы [хранения] информации могут быть сокращены примерно в 10 раз». «К избыточной информации относятся интернет-медиа, iptv, торренты и целый ряд других тяжелых для хранения информационных ресурсов», - сказал замминистра.

Кроме того, Минкомсвязи будет рекомендовать Верховному суду и Госдуме уточнить понятия миссионерства и оскорбления чувств верующих, чтобы исключить возможность расширенного толкования этих понятий. Примеры такого расширенного толкования есть, заявил Волин - в частности, он вспомнил недавний суд над преподавателем йоги.

С необходимостью корректировки согласилась представитель совета при президенте России по развитию гражданского общества Тамара Морщакова.

Экспертная рабочая группа под руководством Абызова не поддерживает идею отмены закона Яровой, но предлагает внести в подзаконные акты уточнения. Об этом говорится в ее заключении (с копией ознакомились «Ведомости»). Рабочая группа рекомендует Госдуме рассмотреть вопрос об изменениях в действующие нормативно-правовые акты в части исключения возможности расширительного толкования понятий «миссионерская деятельность», «экстремизм», «оскорбления религиозных чувств верующих». Правительству группа рекомендует провести дополнительную оценку технических, организационных и социальных аспектов применения норм, устанавливаемых законов. Также она рекомендует предусмотреть исключение избыточного трафика из объема информации, подлежащей хранению, и рассмотреть возможность поэтапного введения сроков и объёмов данных операторами.

По подсчетам вице-президента МТС Руслана Ибрагимова, с учетом корректировок, предложенных регулятором (а это, по его словам, сокращение 80% объемов хранения), затраты оператора на хранение информации сокращаются с 1 трлн руб. до 400 млрд руб. - эта сумма примерно равняется годовой выручке оператора.