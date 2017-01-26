Возвращение Samsung в «Мегафон» приведет к окончанию ценовой войны в сотовой рознице

С 3 февраля 2017 г. устройства Samsung появятся в салонах «Мегафона» и его интернет-магазине, следует из совместного сообщения компаний. Сначала смартфоны появятся в московских и петербургских салонах оператора, а через две недели в рознице по всей России. Первая партия смартфонов будет включать 10 самых ходовых моделей. Но в дальнейшем в салонах «Мегафона» будет представлен широкий ассортимент устройств Samsung, цитирует пресс-служба оператора гендиректора «Мегафон ритейла» Кирилла Шибанова.

Из розницы «Мегафона» Samsung исчез летом 2015 г. - тогда же торговать его продукцией прекратили «Евросеть», «Связной» и «Вымпелком». Президент «Евросети» Александр Малис объяснял это высоким уровнем брака Samsung, а человек, близкий к южнокорейскому производителю, – желанием ритейлеров добиться от поставщика более выгодных условий сотрудничества на фоне ценовой войны с МТС. Разрыв с Samsung произошел после того, как МТС – владелец самой большой сети салонов связи в России – объявила, что будет продавать смартфоны (в основном это были устройства Samsung) практически по себестоимости. Такая стратегия была призвана привести в салоны больше посетителей и стимулировать их активнее подключаться к мобильному интернету МТС.

«Мегафон» последним из участвовавших в конфликте продавцов телефонов объявил о возобновлении сотрудничества с Samsung. В начале этой недели о возвращении Samsung на полки объявил «Связной», а Малис тогда сказал, что продажи устройств Samsung в «Евросети» начнутся в ближайшие 10 дней.

Руководитель мобильного подразделения Samsung в России Аркадий Граф отмечает, что возможность для активного проведения промо-акций продукции Samsung появится во II квартале 2016 г. Тогда же активизируется продвижение в розничных сетях, возобновивших сотрудничество с Samsung, отмечает он. Возобновление сотрудничества с крупнейшими розничными сетями, безусловно, позитивно повлияет на продажи Samsung в России, уверен Граф.

Весной 2017 г. на рынке должен появится новый флагманский смартфон Samsung Galaxy S8 — так что возвращение в крупнейшие розничные сети для него очень своевременно, считает источник, близкий к производителю.

Данные компании-партнера нескольких ритейлеров (ранее их подтвердили источники, близкие к нескольким компаниям-партнерам производителей) свидетельствуют, что ценовую войну Samsung, по крайней мере, не проиграл. В 2016 г. его доля на российском рынке смартфонов в натуральном выражении выросла на 1 п.п. до 21,8%.

Опрошенные «Ведомостями» участники рынка считают, что цены, по которым смартфоны Samsung продаются в МТС и других сетях сейчас, все-таки предполагают рентабельность. Наценка составляет около 15%, что выше, чем например, в случае с Apple, но ниже, чем у смартфонов китайских новых брендов (B-брендов), утверждает источник, близкий к компании-партнеру нескольких производителей. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин оценивает рентабельность продаж Samsung примерно в 25%. Но при этом эти продажи дают гигантский оборот, ведь смартфоны Samsung — самые продаваемые в России, отмечает он. Отказавшись от Samsung, участвовавшие в ценовой войне розничные сети так и не смогли найти альтернативный бренд с сопоставимым оборотом, считает он.

Из материалов, с которыми ознакомились «Ведомости», следует, что в 2016 г. на Samsung пришлось чуть более 25% продаж смартфонов в России в деньгах. По этому показателю Samsung уступает лишь Apple (чуть более 27%).