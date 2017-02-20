Минкомсвязи и ФАС попросили власти Москвы повременить с демонтажем линий связи

Экспертный совет по вопросам связи при ФАС России рекомендовал правительству Москвы в течение двух недель создать рабочую группу для разрешения споров вокруг переноса воздушных линий связи в канализацию. Сегодня на заседании экспертного совета об этом сообщил замруководителя ФАС Анатолий Голомолзин. Помимо правительства Москвы в рабочую группу должны войти представители операторов, Минкомсвязи и Роскомнадзора.

Повременить с демонтажем кабелей сегодня попросило правительство Москвы и Минкомсвязи. Пожелание министерства — в том, чтобы перенос стоил операторам как можно меньше как в капитальных, так и в операционных расходах. Об этом на заседании заявил замдиректора департамента регулирования радиочастот и сетей связи министерства Михаил Быковский. Расходы на перенос линий связи в коллекторы в конечном счете лягут на потребителей, объяснил он. Кроме того, власти не могут позволить жителям оставаться без связи.

«Поэтому волюнтаристские истории со срезанием мы поддержать никак не можем. Более того, хочу напомнить, что повреждение линий связи — это уголовно наказуемое деяние», - заявил Быковский. В заключение он попросил правительство Москвы не срезать линии связи, «чтобы люди могли вызвать скорую, полицию и посмотреть первую кнопку».

Вопрос о переносе воздушных линий связи в канализацию московские и федеральные чиновники обсуждают уже несколько лет. Перенос кабелей под землю предусмотрен московской программой благоустройства «Моя улица», по которой должно быть реконструировано 4000 столичных улиц.

В прошлом году дело дошло до принудительного демонтажа. Первая волна демонтажа проводов в Юго-Восточном округе Москвы прошла в октябре 2016 г., вторая – в декабре: префектура округа предписала операторам до 14 декабря 2016 г. демонтировать и перенести в кабельную канализацию часть линий связи.

На прошлой неделе власти Москвы пообещали операторам начать демонтаж кабельных линий на севере Москвы. Об этом сообщил первый заместитель префекта Северного административного округа (САО) Антон Велиховский на встрече с операторами связи. Речь шла о 549 воздушных линиях, которые, по мнению префектуры, расположены на крышах домов округа незаконно. На эти линии нет документов, основной из которых – разрешение общего собрания жильцов, пояснил Велиховский. Префектура предлагает операторам получить разрешение на установку этих линий от общего собрания собственников жилья и предоставить его в управы районов либо перенести линии связи в подземные коммуникации.

Операторы противятся переносу, утверждая обычно, что у них есть все разрешения на воздушки, что перенос в канализацию дорог и должен быть компенсирован из городского бюджета и что дополнительные расходы операторов скажутся на ценах для потребителей. Еще один довод заключается в том, что большинство линий коллекторов для переноса в них кабелей связи непригодны.