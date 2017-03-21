Лукашенко пожелал ученым найти альтернативный источник энергии, чтоб не унижаться перед «братьями»

Изобретение лекарства от рака и уникального источника энергии стало бы прорывом для белорусской науки, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко. Как передает «Белта», он заявил это работникам предприятий «Кроноспан» в Могилеве.

«Я бы очень хотел, чтобы наша наука совершила прорыв в лечении людей, и самое главное, чтобы мы наконец-то побороли эту страшную чуму, страшную болезнь, с которой мы не можем справиться. Если бы здесь был прорыв и мы научились лечить раковые опухоли, как обычную болезнь, это было бы счастье», - сказал глава государства. Он напомнил, что в Белоруссии давно ведутся научные исследования в этом направлении. Белорусские медики уже проделали немало работы, научились диагностировать заболевание в ранней стадии и проводить уникальные операции.

«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», - сказал Лукашенко.

По словам президента, белорусские ученые периодически создают важные разработки, однако на предприятиях их внедрять отказываются, хотя так быть не должно. Он считает, что все изобретения, которые могут усовершенствовать и упростить процесс производства, необходимо обязательно использовать.

Лукашенко отметил , что Белоруссия в числе прочего привлекательна для инвесторов по причине наличия трудовых ресурсов, высокого уровня образования, что в стране созданы условия для развития различных отраслей - от деревообработки до ИТ-технологий. «С айтишниками недавно встречался. Посмотрите: в Беларуси по ИТ-технологиям будет взрыв. Мы прошли первый этап, когда к нам приезжали, заказывали всякие безделушки и мы на кого-то работали, - сказал он. - Сейчас поставлена задача: здесь разрабатываем программное обеспечение, здесь создаем производство и продаем готовый продукт».