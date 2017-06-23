Статья опубликована в № 4348 от 23.06.2017 под заголовком: «Камаз» везет новые зарплаты
«Камаз» с октября повысит зарплату своим работникам
В прошлом году компания на фоне возобновившегося роста рынка вернулась к прибыли
- Владимир Штанов
- / Ведомости
В октябре «Камаз» планирует увеличить тарифные ставки и оклады своих работников на 5%
Светлана Холявчук / ТАСС
В октябре «Камаз» планирует увеличить тарифные ставки и оклады своих работников на 5%. Об этом сообщил заместитель гендиректора «Камаза» по управлению персоналом и организационному развитию Александр Ушенин в интервью корпоративной газете «Вести «Камаза». Принято решение об индексации, но 5% – это средний показатель, конкретный размер для разных категорий работников будет определен позже, пояснил «Ведомостям» представитель автоконцерна. Индексация коснется сотрудников всех компаний, входящих в группу «Камаз», т. е. около 38 000 человек, отметил он.
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