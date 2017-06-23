«Камаз» с октября повысит зарплату своим работникам

В прошлом году компания на фоне возобновившегося роста рынка вернулась к прибыли

В октябре «Камаз» планирует увеличить тарифные ставки и оклады своих работников на 5% Светлана Холявчук / ТАСС

В октябре «Камаз» планирует увеличить тарифные ставки и оклады своих работников на 5%. Об этом сообщил заместитель гендиректора «Камаза» по управлению персоналом и организационному развитию Александр Ушенин в интервью корпоративной газете «Вести «Камаза». Принято решение об индексации, но 5% – это средний показатель, конкретный размер для разных категорий работников будет определен позже, пояснил «Ведомостям» представитель автоконцерна. Индексация коснется сотрудников всех компаний, входящих в группу «Камаз», т. е. около 38 000 человек, отметил он.