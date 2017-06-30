Президент «АвтоВАЗа» перечислил основные цели на этот год

В Тольятти 30 июня в 10.00 по местному времени начинается годовое общее собрание акционеров «АвтоВАЗа». М.Стулов / Ведомости

В Тольятти 30 июня в 10.00 по местному времени началось годовое общее собрание акционеров «АвтоВАЗа». Место традиционное - здание заводоуправления, но в этот раз собрание назначили после собрания «Камаза», в котором «Ростех» тоже акционер (раньше они шли подряд, в этот раз - с лагом в неделю).

В холле заводуправления акционеров, как обычно, встречали модели Lada, сегодня в их числе новинка - cross-версия универсала Vesta. Ее выпуск скоро начнется в Ижевске. Акционеры могли перекусить перед собранием в буфете. Кстати, стол был накрыт там, где раньше в режиме открытого офиса по инициативе прежнего президента «АвтоВАЗа» Бу Андерссона сидели сотрудники подразделения по удовлетворенности потребителей. Их решили перевести в другое здание.

Кворум есть - на 10.00 зарегистрировались владельцы и представители 88,76% акций.

«АвтоВАЗ» в 2016 г., как планировал, завершил формирование управленческой команды и вплотную приблизился к цели - 20%-ная доля на российском рынке, сказал на собрании президент компании Николя Мор. А вот нарастить экспорт помешал, прежде всего, введенный в Казахстане утилизационный сбор на готовые автомобили, из-за чего пришлось перейти на поставку машинокомплектов, заметил он.

Основные цели компании на 2017 г. - увеличение выручки и повышение эффективности, отметил Мор. «АвтоВАЗ» начнет выпуск универсала Vesta (который, как заметил президент «АвтоВАЗа», некоторые потребители считают «сексуальным»), выведет на рынок дополнительные версии и комплектации, продолжит реформирование дилерской сети. Рынок, по прогнозу Мора, вырастет в 2017 г. на 5-10%, продажи Lada - больше чем на 10%, планируемая минимальная доля Lada - 20%. По итогам года планируется выпустить почти 500 000 машин и сборочных комплектов разных брендов. Компания планирует развивать локализацию, усиливать интеграцию в структуру альянса Renault-Nissan, развивать экспорт. «АвтоВАЗ» также будет оптимизировать численность, в том числе с помощью организации рабочих мест в индустриальном парке. До 2026 г. будет выведено на рынок 12 новых моделей Lada, включая обновленные. В долгосрочной перспективе также планирует удерживать минимум 20% российского рынка, сказал Мор.

Председатель совета директоров «АвтоВАЗа» Сергей Скворцов напомнил, что Renault стала лидером допэмиссии «АвтоВАЗа» в декабре 2016 г. (она принесла предприятию 26 млрд руб.) и стала контролирующим акционером российского автоконцерна. Летом 2017 г. планировалось завершить второй этап рекапитализации (конвертация долга «АвтоВАЗа» перед «Ростехом» и Renault в его акции), но сроки по техническим причинам сдвинулись до весны 2018 г. Но все остается в силе, заверил Скворцов.

Один из вопросов собрания - дивиденды. В последний раз акционеры их получали по итогам 2007 г. Не планируются они и по итогам 2016 г. Совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды ни по обыкновенным, ни по привилегированным акциям из-за полученного убытка. В прошлом году он составил 35,5 млрд руб. по РСБУ и 44,8 млрд руб. по МСФО.

Компания планирует выйти на операционную прибыль в 2018 г. Предпосылки к этому есть: продажи Lada в России растут с июля 2016 г., основные акционеры - Renault и «Ростех» - помогают предприятию через допэмиссию, живыми деньгами и конвертируя долг в акции.

Среди других вопросов - избрание нового совета директоров. Как предполагается, общее число его участников сохранится (15 человек), изменится состав - альянс Renault-Nissan заменит четверых представителей.