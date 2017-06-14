Статья опубликована в № 4341 от 14.06.2017 под заголовком: Помощь «АвтоВАЗу» задерживается
«АвтоВАЗ» перенес завершение допэмиссии на следующий год
Акционеры не успели решить все технические вопросы, но от помощи компании они не отказываются
- Владимир Штанов
- / Ведомости
Первая допэмиссия «АвтоВАЗа», завершившаяся в декабре 2016 г., позволила привлечь 26 млрд руб. Максим Стулов
Ведомости
Допэмиссия «АвтоВАЗа» на 95 млрд руб., которая должна была завершиться 12 июня, продлена, следует из его материалов. Из-за задержки, связанной с внутренними административными вопросами, срок размещения увеличен «на максимально допустимое время, предусмотренное законом, т. е. вплоть до 16 апреля 2018 г. включительно», пояснил «Ведомостям» представитель Renault. Впрочем, в группе Renault рассчитывают, что этап закрытой подписки завершится к концу 2017 г., добавил он. Об этом говорит и представитель «Ростеха».
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