«АвтоВАЗ» перенес завершение допэмиссии на следующий год

Первая допэмиссия «АвтоВАЗа», завершившаяся в декабре 2016 г., позволила привлечь 26 млрд руб. Максим Стулов Ведомости

Допэмиссия «АвтоВАЗа» на 95 млрд руб., которая должна была завершиться 12 июня, продлена, следует из его материалов. Из-за задержки, связанной с внутренними административными вопросами, срок размещения увеличен «на максимально допустимое время, предусмотренное законом, т. е. вплоть до 16 апреля 2018 г. включительно», пояснил «Ведомостям» представитель Renault. Впрочем, в группе Renault рассчитывают, что этап закрытой подписки завершится к концу 2017 г., добавил он. Об этом говорит и представитель «Ростеха».