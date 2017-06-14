Автомобильная промышленность
Статья опубликована в № 4341 от 14.06.2017 под заголовком: Помощь «АвтоВАЗу» задерживается

«АвтоВАЗ» перенес завершение допэмиссии на следующий год

Акционеры не успели решить все технические вопросы, но от помощи компании они не отказываются

Допэмиссия «АвтоВАЗа» на 95 млрд руб., которая должна была завершиться 12 июня, продлена, следует из его материалов. Из-за задержки, связанной с внутренними административными вопросами, срок размещения увеличен «на максимально допустимое время, предусмотренное законом, т. е. вплоть до 16 апреля 2018 г. включительно», пояснил «Ведомостям» представитель Renault. Впрочем, в группе Renault рассчитывают, что этап закрытой подписки завершится к концу 2017 г., добавил он. Об этом говорит и представитель «Ростеха».

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