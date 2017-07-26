Великобритания откажется от автомобилей с двигателем внутреннего сгорания

С 2040 года продажа новых бензиновых и дизельных машин будет запрещена ради борьбы с загрязнением воздуха

Чтобы сделать воздух чище, Великобритания хочет, чтобы через четверть века не продавались даже гибридные автомобили Dominic Lipinski / PA Images / ТАСС

Эпоха двигателей внутреннего сгорания в Великобритании закончится менее чем через четверть века: министр по делам окружающей среды Майкл Гоув объявил в среду, что с 2040 г. в стране будут запрещены продажи новых автомобилей, работающих на бензине и дизельном топливе.

Две недели назад об аналогичных планах объявило правительство Франции.

Под запрет в Великобритании попадут и гибриды. Все новые автомобили, продаваемые в стране, с 2040 г. должны будут иметь только электрические двигатели. Сейчас на электромобили приходится не более 1% продаваемых в Великобритании машин.

Этот запрет стал частью новой правительственной программы по борьбе с загрязнением воздуха. Для снижения вредных выбросов на самых загрязненных дорогах в Великобритании может потребоваться переоборудование автобусов, изменение дорожной разметки и другие меры. Если они не принесут результата, правительство даст местным властям полномочия взимать штрафы или запрещать движение самых «грязных» автомобилей в определенные часы. Программа также включает меры по развитию «зеленых» такси и улучшению инфраструктуры для велосипедистов и пешеходов. Общая стоимость программы оценивается в 3 млрд фунтов ($3,9 млрд).

«Низкое качество воздуха наносит основной экологический риск здоровью граждан, и правительство намерено принять решительные меры в максимально сжатые сроки», - говорится в заявлении министерства окружающей среды.

Ранее Высокий суд признал, что предыдущая версия правительственной программы по борьбе с загрязнением воздуха не соответствует директивам ЕС. Такое решение было вынесено по иску, поданному природоохранной организацией ClientEarth. В результате британским властям пришлось ужесточать параметры программы.

Если у потребителей не появится новых стимулов покупать электромобили, полный запрет на двигатели внутреннего сгорания может нанести ущерб автомобильной промышленности, обеспечивающей 800 000 рабочих мест по всей Великобритании, опасается Майк Хауэс, генеральный директор отраслевой ассоциации Society of Motor Manufacturers and Traders. «Спрос на автомобили на альтернативном топливе растет, но все еще остается очень низким: покупателей беспокоит цена электромобилей, дальность поездки без подзарядки аккумулятора и доступность зарядных станций», - указывает он.

Аналитики ожидают, что спрос на электромобили взлетит, когда их цена сравняется со стоимостью традиционных автомобилей. По прогнозам UBS, к 2025 г. каждый третий автомобиль в Европе будет электрическим.

По словам Эрика Фэйрберна, основателя и гендиректора компании PodPoint, предлагающей системы зарядки аккумуляторов для электромобилей, правительство Великобритании «озвучивает путь, на которым мы уже находимся». «Мы ожидаем, что к 2030 г. 90% автомобилей в любом случае будут электрическими», - говорит он. По оценкам Фэйрберна, к 2040 г. Великобритании потребуется 45 млн станций для зарядки электромобилей, большинство из них будут расположены в домах владельцев машин.

Экологи между тем опасаются, что даже новая версия правительственной программы не решит насущных проблем. Она «привлекает внимание», но вряд ли может оперативно решить проблему низкого качества воздуха, считает юрист ClientEarth Анна Хеслоп. По ее мнению, более эффективно было бы создавать сеть «зон чистого воздуха», способствуя снижению потока машин в городах. «Боюсь, что новый запрет на бензиновые/дизельные автомобили через 23 года — это ширма, чтобы прикрыть недостаточные меры борьбы с тем, что сейчас из-за загрязнения воздуха умирают 40 000 человек в год», - написал в Twitter Эд Милибанд, бывший лидер партии лейбористов и экс-министр по делам окружающей среды.

В Greenpeace считают, что власти Великобритании правы, устанавливая предельный срок эксплуатации бензиновых и дизельных машин, но 2040 г. - это слишком далеко. «Мы не можем ждать реальных действий почти четверть века… Этот план создает шум и хорош для газетных заголовков, но в реальности означает, что дети по всей Великобритании будут подвергаться вредному воздействию загрязненного воздуха еще долгие годы», - заявила активистка Greenpeace Ариба Хамид.

Перевела Надежда Беличенко

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