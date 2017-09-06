Nissan представил конкурента Tesla Model 3

Продажи нового поколения Nissan Leaf в Японии начнутся в октябре этого года, в Европе, США и Канаде – в январе 2018 года
Nissan представил новое поколение электромобиля Leaf. Новый хетчбэк заменит модель первого поколения, которая стала самым массовым электромобилем (EV) в мире - с 2010 г. суммарно продано 283 000 шт. Продажи нового Leaf в Японии начнутся в октябре этого года, в Европе, США и Канаде – в январе 2018 г., сказала компания.
Серийная модель сделана на основе концепта IDS, представленного на автосалоне в Токио в 2015 г. У хетчбэка V-образная фальшрадиаторная решетка, используемая в большинстве современных моделей Nissan, но синего цвета, как отличительный знак всех электрифицированных моделей японской марки. «Парящая» крыша и светодиодные фары в форме бумеранга также характерны для актуального дизайна Nissan.
Новый Leaf будет стоить на американском рынке от $29 990, на $690 дешевле текущей модели, и 3,15 млн йен ($28 770) в Японии.
Компания не назвала платформу модели, уточнив, что ходовая часть автомобиля усовершенствована для соответствия повышенной мощности, «благодаря чему автомобиль стал более устойчивым на дороге, а качество вождения теперь соизмеримо с управлением автомобилем премиум-класса».
Габариты нового Leaf практически не отличаются от машины первого поколения: длина - 4480 мм (+35 мм), ширина - 1790 мм (+20 мм), высота 1535-1545 мм (зависит от размерности шин, 1550 мм у прежней модели). Колесная база осталась прежней - 2700 мм. Клиренс -150 мм. Объем багажника 435 л.
Масса электромобиля также схожа с выпускающейся сейчас моделью - 1535 кг (1500-1538 кг), несмотря на увеличенную на четверть емкость тяговой батареи — 40 кВт ч вместо 30 кВт ч. Мощность мотора выросла на 30 кВт, до 110 кВт (150 л. с.) и на 40 нМ, до 320 Нм. Разгон до 100 км/ч — 7,9 с, максимальная скорость — 144 км/ч (предыдущая модель - около 10 с и 150 км/ч, соответственно). При этом пробег электромобиля на одной зарядке вырос более чем вдвое - до 378 км (европейский испытательный цикл NEDC, сейчас - 172 км с батареей 30 кВт ч).
В 2018 г. Nissan представит версию с увеличенной мощностью двигателя и емкостью аккумулятора, сказала компания. «Новый Leaf способен изменить к лучшему как жизнь своих владельцев, так и уровень жизни на всей планете», – сказал президент и гендиректор Nissan Хирото Саикава.
Электромобиль будет оснащаться системами помощи водителю ProPilot — адаптивным круиз-контролем с удержанием полосы для движения по шоссе на скорости от 30 до 144 км/ч, - и полностью автоматической парковки ProPilot Park (определение места, руление, управление тягой и тормозами).
Технологической новинкой станет управление разгоном и плавным торможением одной педалью — e-Pedal. Система реагирует на давление на педаль акселератора, при полностью отпущенной педали применяются рекуперативное (электромотором) и механическое торможение. Для резкого замедления водитель по-прежнему может использовать традиционную педаль тормоза. «Водители нового Leaf полюбят систему e-Pedal, поскольку она делает обычное вождение в условиях городской среды гораздо более плавным и быстрым, а также менее напряженным, – пообещал директор по электромобилям Nissan в Европе Гарет Дансмор. – Как показали наши тесты, водители быстро учатся пользоваться системой e-Pedal и считают, что это удобно и доставляет удовольствие,» сказал он.
Также система накопления энергии электромобиля предусматривает интеграцию в стационарные энергетические сети (технология vehicle-to-grid, V2G). Подключенный к сети электромобиль пополняет запас энергии в батарее во время низких нагрузок по недорогому тарифу, экономя деньги владельцу и улучшая характеристики энергосистемы, и может отдавать энергию в сеть при пиковых нагрузках по высокому тарифу.
Машина существенно улучшила потребительские качества, но столкнется с сильными конкурентами, отмечает Automotive News (AN). Цена Tesla Model 3 начинается от $35 000 за версию с запасом хода 220 миль (354 км), которая разгоняется до 96 км/ч за 5,1 с и набирает максимальную скорость 130 миль/ч (209 км/ч). Дополнительные $5000-8000 стоит система автономного вождения Autopilot разного уровня.
Базовая цена электромобиля Chevrolet Bolt - $37 500. Его пробег без подзарядки - 238 миль (383 км), разгон до 96 км/ч - 6,5 с, максимальная скорость - 93 миль/ч (150 км/ч).
К тому же продажи всех EV становятся сложной задачей при дешевых ценах на топливо, сместивший интерес покупателей с зеленых транспортных средств к крупным кроссоверам и внедорожникам, пишет издание .
Продажи Chevrolet Bolt, который начал продаваться в США в начале этого года, к августу составили 11 670 штук. Продажи Leaf выросли в США за первые восемь месяцев года на 22%. Но они росли в основном за счет стимулов от производителя, дилера и государства, составляющих в среднем $16 246 на один автомобиль, согласно данным Autodata Corp. Даже при таких выгодных условиях суммарные продажи составили скромные 9685 шт., отмечает AN.
Sam Mircovich / Reuters
Лифтбэк Tesla Model S стал самым продаваемым электрокаром по итогам 2016 г. В трех основных регионах – США, Европе и Китае - было продано 49 253 автомобиля, при этом 60% обеспечили покупатели Tesla в США. Общие продажи в мире всего на полторы тысячи машин больше, следует из данных, опубликованных на интернет-порталах EVvolumes.com и evobsession.com
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George Frey / Reuters
Более дешевый электромобиль Nissan Leaf остается уже который год на втором месте - в мире продано 49 800 шт., из которых больше трети - 18 827 - в Европе. В Китае электрокар продается как Venucia e30, но из-за высокой по сравнению с местными марками цены особой популярностью не пользуется. Но если прибавить продажи китайского аналога - около 1700 штук - Leaf можно считать самым массовым электромобилем в мире
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Andy Wong / AP
Гибридный кроссовер BYD Tang стал самым популярным автомобилем с электрифицированным приводом на рынке Китая, за счет этого он и попал в тройку мировых лидеров по итогам 2016 г. Продажи составили 31 405 шт. Китай является основным драйвером роста мирового рынка машин с электроприводом. Продажи автомобилей «на новой энергии» (New Energy Vehicle), как там называют машины с альтернативными силовыми установками, подскочили за прошлый год на 85% до 351 861 ед., и еще было продано около 160 000 коммерческих машин с электроприводами
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Rebecca Cook / Reuters
Еще один бестселлер среди гибридных автомобилей с возможностью подзарядки батареи от сети (plug-in hybrid) - Chevrolet Volt. В основном он продается в США, где в 2016 г. купили 24 740 таких автомобилей
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Yoshikazu Tsuno / AFP
Гибридный кроссовер Mitsubishi Outlander PHEV – также один из лидеров европейского рынка в 2016 г. Продажи в Европе – 21 300 шт., в мире – 27 850 автомобилей
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Robert Galbraith / Reuters
Полностью электрический хетчбэк BMW i3, на который можно установить бензиновый генератор для резервной подзарядки батарей, продается на всех крупнейших рынках. В 2016 г. было продано около 25 500 машин, это третий по продажам электромобиль в мире и шестой среди подзаряжаемых от сети
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Marcio Jose Sanchez / AP
Электрокроссовер Tesla Model X до премьеры на Парижском автосалоне в сентябре 2016 г. в Европу не поставлялся. В США в прошлом году его продали 25 300 шт. В Россию марка Tesla официально не поставляется, но за прошлый год обладателями этих машин стали 39 россиян, сообщил «Автостат». Две модели американского бренда составили почти половину продаж новых электромобилей в России - всего их, по данным агентства, в прошлом году было продано 89 шт. (снижение на 28,4%)
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Jason Lee / Reuters
Еще один бестселлер от BYD – седан Qin. Автопроизводитель предпочитает называть его гибридным спорткаром. В 2016 г. на рынке Китая было продано 21 870 автомобилей
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Gabriel Bouys / AFP
Полностью электрический хетчбэк Renault Zoe можно купить только в Европе. В 2016 г. там реализовано 21 740 автомобилей. Европейский рынок электрокаров рос в 2016 г. медленнее Китая и США — на 13% до 221 000 ед. Еще одним крупным рынком электрифицированных машин остается Япония, где в 2016 г. было продано 22 000 ед. (меньше на 11%)
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Qilai Shen/Bloomberg
Полностью электрический компактный кроссовер BYD e6 в 2016 г. вошел в тройку самых продаваемых электроавтомобилей в Китае - 20 600 шт. Всего в мире в 2016 г. было продано 773 563 автомобиля и легкого грузовика с заряжаемой от электросети батареей — электромобилей (EV) и подключаемых гибридов (plug-in hybrid, PHEV), что на 42% больше показателя предыдущего года (данные Evvolumes.com). Весь мировой авторынок вырос в прошлом году на 2% до 90 млн единиц, и, несмотря на взрывной рост продаж, электромобили пока занимают только 0,86% рынка
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ZhiDou
Продажи бюджетного двухместного электромобиля из Китая Zhi Dou d1/d2 ev – 20 390 шт.
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chinaautoweb.com
Хетчбэк BAIC E-Series EV продается только в Китае, в 2016 г. было реализовано 18 810 шт. Долей в BAIC владеет немецкий Daimler, и этот хетчбэк имеет очень много общего с электромобилем Mercedes-Benz B-класса. Продажи в 2016 г. – 18 810 шт.
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Mark Schiefelbein / AP
Продажи еще одного электромобиля от BAIC – EU260 EV идут почти вровень с предыдущей моделью. В 2016 г. они составили 18 805 шт.
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Damir Sagolj / Reuters
Седан с электрическим приводом Geely Emgrand EV продается тоже только в Китае. В 2016 г. реализовано 17 180 шт.
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chinamobil.ru
Жители Китая купили в 2016 г. 16 410 электромобилей Zotye Cloud EV
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Aly Song / Reuters
Продажи малыша Chery eQ составили 16 010 автомобилей, следует из данных, опубликованных на сайте evobsession.com. В конце марта Chery Automobile подала в Палату торговых знаков Китая жалобу на концерн Daimler из-за электрокаров. Местный автопроизводитель требует запретить использовать в Китае бренд EQ, под которым немецкий концерн продвигает электрические и гибридные автомобили
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The Ford Motor Company
Гибрид Ford Fusion Energi PHEV продается только на рынке США, тем не менее это не помешало войти ему в топ-20. В 2016 г. было реализовано 15 940 автомобилей. Всего в США в 2016 г. было продано 157 000 автомобилей с электрифицированным приводом (рост на 36%), из них с полностью электрическим - 79 850 шт. При этом электрокары - это лишь 0,8% от всех проданных автомобилей
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Qilai Shen/Bloomberg
Продажи в Китае электроседана BYD e5 - 15 640 шт.
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chinamobil.ru
Компания JAC – еще один китайский автопроизводитель, сотрудничающий с немецким концерном в производстве электромобилей, партнер компании – Volkswagen. Продажи первого серийного электрического автомобиля фирмы - седана J3 EV - составили 15 400 шт.
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Qilai Shen/Bloomberg
В 2016 г. в Китае было продано 15 140 гибридных седанов Roewe 550