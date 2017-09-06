Легковые автомобили

Nissan представил конкурента Tesla Model 3

Запас хода у нового поколения хетчбэка Leaf удвоен по сравнению с предшественником

Nissan представил новое поколение электромобиля Leaf. Новый хетчбэк заменит модель первого поколения, которая стала самым массовым электромобилем (EV) в мире - с 2010 г. суммарно продано 283 000 шт. Продажи нового Leaf в Японии начнутся в октябре этого года, в Европе, США и Канаде – в январе 2018 г., сказала компания.

Серийная модель сделана на основе концепта IDS, представленного на автосалоне в Токио в 2015 г. У хетчбэка V-образная фальшрадиаторная решетка, используемая в большинстве современных моделей Nissan, но синего цвета, как отличительный знак всех электрифицированных моделей японской марки. «Парящая» крыша и светодиодные фары в форме бумеранга также характерны для актуального дизайна Nissan.

Новый Leaf будет стоить на американском рынке от $29 990, на $690 дешевле текущей модели, и 3,15 млн йен ($28 770) в Японии.

Компания не назвала платформу модели, уточнив, что ходовая часть автомобиля усовершенствована для соответствия повышенной мощности, «благодаря чему автомобиль стал более устойчивым на дороге, а качество вождения теперь соизмеримо с управлением автомобилем премиум-класса».

Габариты нового Leaf практически не отличаются от машины первого поколения: длина - 4480 мм (+35 мм), ширина - 1790 мм (+20 мм), высота 1535-1545 мм (зависит от размерности шин, 1550 мм у прежней модели). Колесная база осталась прежней - 2700 мм. Клиренс -150 мм. Объем багажника 435 л.

Масса электромобиля также схожа с выпускающейся сейчас моделью - 1535 кг (1500-1538 кг), несмотря на увеличенную на четверть емкость тяговой батареи — 40 кВт ч вместо 30 кВт ч. Мощность мотора выросла на 30 кВт, до 110 кВт (150 л. с.) и на 40 нМ, до 320 Нм. Разгон до 100 км/ч — 7,9 с, максимальная скорость — 144 км/ч (предыдущая модель - около 10 с и 150 км/ч, соответственно). При этом пробег электромобиля на одной зарядке вырос более чем вдвое - до 378 км (европейский испытательный цикл NEDC, сейчас - 172 км с батареей 30 кВт ч).

В 2018 г. Nissan представит версию с увеличенной мощностью двигателя и емкостью аккумулятора, сказала компания. «Новый Leaf способен изменить к лучшему как жизнь своих владельцев, так и уровень жизни на всей планете», – сказал президент и гендиректор Nissan Хирото Саикава.

Электромобиль будет оснащаться системами помощи водителю ProPilot — адаптивным круиз-контролем с удержанием полосы для движения по шоссе на скорости от 30 до 144 км/ч, - и полностью автоматической парковки ProPilot Park (определение места, руление, управление тягой и тормозами).

Технологической новинкой станет управление разгоном и плавным торможением одной педалью — e-Pedal. Система реагирует на давление на педаль акселератора, при полностью отпущенной педали применяются рекуперативное (электромотором) и механическое торможение. Для резкого замедления водитель по-прежнему может использовать традиционную педаль тормоза. «Водители нового Leaf полюбят систему e-Pedal, поскольку она делает обычное вождение в условиях городской среды гораздо более плавным и быстрым, а также менее напряженным, – пообещал директор по электромобилям Nissan в Европе Гарет Дансмор. – Как показали наши тесты, водители быстро учатся пользоваться системой e-Pedal и считают, что это удобно и доставляет удовольствие,» сказал он.

Также система накопления энергии электромобиля предусматривает интеграцию в стационарные энергетические сети (технология vehicle-to-grid, V2G). Подключенный к сети электромобиль пополняет запас энергии в батарее во время низких нагрузок по недорогому тарифу, экономя деньги владельцу и улучшая характеристики энергосистемы, и может отдавать энергию в сеть при пиковых нагрузках по высокому тарифу.

Машина существенно улучшила потребительские качества, но столкнется с сильными конкурентами, отмечает Automotive News (AN). Цена Tesla Model 3 начинается от $35 000 за версию с запасом хода 220 миль (354 км), которая разгоняется до 96 км/ч за 5,1 с и набирает максимальную скорость 130 миль/ч (209 км/ч). Дополнительные $5000-8000 стоит система автономного вождения Autopilot разного уровня.

Базовая цена электромобиля Chevrolet Bolt - $37 500. Его пробег без подзарядки - 238 миль (383 км), разгон до 96 км/ч - 6,5 с, максимальная скорость - 93 миль/ч (150 км/ч).

К тому же продажи всех EV становятся сложной задачей при дешевых ценах на топливо, сместивший интерес покупателей с зеленых транспортных средств к крупным кроссоверам и внедорожникам, пишет издание .

Продажи Chevrolet Bolt, который начал продаваться в США в начале этого года, к августу составили 11 670 штук. Продажи Leaf выросли в США за первые восемь месяцев года на 22%. Но они росли в основном за счет стимулов от производителя, дилера и государства, составляющих в среднем $16 246 на один автомобиль, согласно данным Autodata Corp. Даже при таких выгодных условиях суммарные продажи составили скромные 9685 шт., отмечает AN.

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