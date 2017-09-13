Ford Sollers увеличит на треть штат сотрудников в Татарстане

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До 2013 г. завод работал в две смены, но сократил одну из них из-за начавшегося в России падения рынка, которое завершилось только в 2017 г. Юля Ерашова / Ведомости

Совместное предприятие Ford Sollers в декабре 2017 г. введет вторую смену на своем заводе в Елабуге (Республика Татарстан) и наймет 800 сотрудников. Об этом рассказал представитель совместного предприятия. По его словам, общий штат компании в Татарстане вырастет с 2200 до 3000 человек.

В Татарстане у Ford Sollers три завода - два автомобильных и один моторный. Завод в Елабуге выпускает компактный кроссовер Ford Kuga, внедорожник Ford Explorer и легкие коммерческие Ford Transit. До 2013 г. он работал в две смены, но сократил одну из них из-за начавшегося в России падения рынка, которое завершилось только в 2017 г. По итогам января - августа текущего года было продано 30 233 автомобиля Ford, рост составил 10%, гласят данные АЕБ. Продажи автомобилей, производимых в Елабуге, выросли на 53%, по данным компании. Весь рынок легковых и легких коммерческих автомобилей увеличился на 9,6% до 980 921 шт., по оценке АЕБ.

О том, что заводы СП, прежде всего в Елабуге, на фоне роста продаж могут вернуться к двум сменам, в июльском интервью «Ведомостям» рассказал президент Ford Sollers Адиль Ширинов. «Конечно, хотелось бы работать с загрузкой в три смены, как делают некоторые наши коллеги (в три смены пять дней в неделю работает петербургский автозавод «Хендэ мотор мануфактуринг рус». – «Ведомости»). Я надеюсь, когда-то мы к этому придем, правильно определив продуктовую стратегию», - отмечал он.

В августе представитель Ford Sollers сообщил, что компания увеличила план производства на другом своем автозаводе - во Всеволожске Ленинградской области. Здесь наряду с седаном Mondeo выпускается Focus, на который приходится почти треть продаж марки в России. По словам человека, знакомого с топ-менеджерами компании, выпуск по новому плану увеличился с 15 000 в 2016 г. до примерно 20 000 машин в 2017 г. (т. е. рост на 33%). Но в этом случае штат завода решили не увеличивать. «Цель – при текущих расходах повышать эффективность», - пояснял представитель совместного предприятия.