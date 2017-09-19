Nissan перестал быть акционером «АвтоВАЗа» Е. Разумный / Ведомости

Французская Renault выкупила 9,15% акций СП Alliance Rostec Auto B.V. (ARA), владеющего 64,6% «АвтоВАЗа», у партнера, японского концерна Nissan, сообщила Renault. Сделка проведена «в соответствии с продолжающимся процессом реструктуризации "АвтоВАЗа", говорится в сообщении. Сумма сделки составила 45 млн евро, передал «Интерфакс» со ссылкой на представителя Renault.

Nissan вышел из состава акционеров ARA и, соответственно, из состава акционеров «АвтоВАЗа». Структура владения ARA на 31 декабря 2016 г. была такой: 73,3% - у Renault s.a.s., 17,55% - у «Ростеха», 9,15% - у Nissan International Holding B.V.

Сделка «никак не повлияет на существующие производственные проекты альянса», сказала предствитель Renault. «Группа Renault будет представлять интересы альянса [Renault-Nissan-Mitsubishi] в СП».

Представитель Nissan не ответил на запрос о комментариях. Источник, близкий к одному из акционеров «АвтоВАЗа», сказал, что изначально планировалось, что Renault купит долю Nissan в «АвтоВАЗе». Французская компания была и остаётся лидером в проекте «АвтоВАЗ», пояснил он решение. Nissan не планирует участвовать в докапитализации «АвтоВАЗа», сообщил «Ведомостям» представитель Nissan.

Акционеры «АвтоВАЗа» проводят процедуру финансового оздоровления компании путем допэмиссии акций. Сейчас СП, голландская ARA, владеет 64,5% «АвтоВАЗа», еще 24% в интересах Renault владеет компания Renaissance Securities (структура «Ренессанс капитала»). В самом СП у «Ростеха» пока 17,55%. Первую допэмиссию «АвтоВАЗа» на 25 млрд руб. выкупили Renault и Renaissance.

На втором этапе докапитализации, в ходе которого «Ростех» конвертирует долг «АвтоВАЗа» на 51 млрд руб., а Renault-Nissan – на 32 млрд руб., СП будет владеть почти 99% автопроизводителя, говорил в июне гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов. В СП у «Ростеха» будет 25%, 75% – у Renault-Nissan, сказал он. Renaissance, как финансовый инвестор, в определенный момент выйдет из капитала автопроизводителя, говорит Чемезов, а через год-полтора само СП, вероятно, будет ликвидировано и партнеры будут владеть «АвтоВАЗом» напрямую в России.