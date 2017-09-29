Получить господдержку смогут только автомобили с «ЭРА Глонасс»

Статья опубликована в № 4418 от 29.09.2017 под заголовком: Субсидии отследят по «ЭРА Глонасс»

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Минпромторг готов продлить программы поддержки автомобилестроителей Андрей Гордеев / Ведомости

Минпромторг хочет продолжить в 2018 г. поддержку спроса на автомобильном рынке, продлив адресные программы – «Семейный автомобиль», «Первый автомобиль», «Российский тягач», «Российский фермер», «Свое дело». Об этом заявил заместитель министра промышленности и торговли Александр Морозов (его слова приводятся в сообщении министерства). Первые две программы – часть большой программы льготного автокредитования (обеспечивают 10%-ную скидку от стоимости машины). Три другие – часть программы льготного автолизинга, также с более высокой, 12,5%-ной, скидкой.