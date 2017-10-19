Статья опубликована в № 4432 от 19.10.2017 под заголовком: Россия экспортная
Господдержка и слабый рубль помогли увеличить экспорт автомобилей и компонентов из России
По итогам 2017 г. экспорт легковых автомобилей вырастет почти на 50%
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Господдержка и слабый рубль помогли увеличить экспорт автомобилей и компонентов из России
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По итогам семи месяцев 2017 г. зарубежные поставки легковых автомобилей из России увеличились как в денежном выражении (на 38% до $802 млн), так и в количественном выражении (на 30% до 49 100 шт.), по данным Российского экспортного центра (РЭЦ). Экспорт грузовых машин вырос в штуках (на 1,5% до 6780 автомобилей), но просел по стоимости (на 8% до $152 млн).
По итогам 2017 г. экспорт легковых автомобилей вырастет почти на 50% – примерно до 100 000 машин, прогнозирует гендиректор РЭЦ Петр Фрадков. А к 2025 г. зарубежные поставки могут увеличиться до 190 000–200 000 шт., говорится в проекте стратегии развития российского автопрома.
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