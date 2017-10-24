«АвтоВАЗ» впервые за пять лет получил операционную прибыль

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Почти каждая пятая купленная в России машина – Lada М. Стулов / Ведомости

Основная деятельность принесла «АвтоВАЗу» 1,9 млрд руб. прибыли по МСФО за девять месяцев этого года, говорится в отчете компании. За полгода у компании был операционный убыток – 194 млн руб. А за январь – сентябрь 2016 г. – 34 млрд руб. Выручка концерна за девять месяцев выросла на 21,5% до 158,6 млрд руб., но компания по-прежнему в минусе. Чистый убыток «АвтоВАЗа» – 4,5 млрд руб. Дело в том, что процентные платежи «АвтоВАЗа» составили 7,09 млрд руб., следует из отчетности. Финансовые обязательства компании – 91,98 млрд руб.

Группа «АвтоВАЗ» надеется сохранить операционную прибыль по итогам всего года, говорит исполнительный вице-президент по финансам и корпоративному развитию Штефан Мауэрер. Более точный прогноз он не назвал. Тогда это будет первая операционная прибыль с 2012 г. «АвтоВАЗ» планирует оставаться прибыльным на операционном уровне и в течение 2018 г., отмечает президент «АвтоВАЗа» Николя Мор. У компании есть все шансы сохранить операционную прибыль по итогам года, считает аналитик «ВТБ капитала» Владимир Беспалов. Рынок продолжает расти, курс рубля остается благоприятным, резких изменений не ожидается, поясняет он. Плюс будет сказываться эффект от проведенного ранее сокращения издержек, добавляет эксперт. Он допускает, что чистую прибыль «АвтоВАЗ» может заработать в 2018 г.