«АвтоВАЗ» убрал часть скидок по программе обновления парка

Компания может себе это позволить: продажи растут с лета 2016 г. – и в последние месяцы двузначными темпами

Статья опубликована в № 4420 от 03.10.2017 под заголовком: Lada в скидках не нуждается

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На Lada и без скидок должен быть хороший спрос Андрей Гордеев / Ведомости

«АвтоВАЗ» продлил на октябрь программу обновления парка автомобилей, поддерживаемую государством, но кардинально изменил ее условия. Компания полностью отказалась от скидок на новые автомобили при утилизации старых, сообщает сайт автопроизводителя. Скидки в схеме с trade-in остались (в легковом сегменте достигают 30 000 руб.), но модельный ряд, участвующий в программе, сильно сократился. Из списка исчезли седан Lada Vesta (вторая по популярности модель марки в России), пассажирские версии Lada Largus и морально устаревшая Lada Priora. Входящие в госпрограмму льготного автокредитования субпрограммы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» (действуют в России с июля), где государство субсидирует 10%-ную скидку, остались. В них по-прежнему участвуют все модели автозавода.