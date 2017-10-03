«АвтоВАЗ» убрал часть скидок по программе обновления парка
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
«АвтоВАЗ» продлил на октябрь программу обновления парка автомобилей, поддерживаемую государством, но кардинально изменил ее условия. Компания полностью отказалась от скидок на новые автомобили при утилизации старых, сообщает сайт автопроизводителя. Скидки в схеме с trade-in остались (в легковом сегменте достигают 30 000 руб.), но модельный ряд, участвующий в программе, сильно сократился. Из списка исчезли седан Lada Vesta (вторая по популярности модель марки в России), пассажирские версии Lada Largus и морально устаревшая Lada Priora. Входящие в госпрограмму льготного автокредитования субпрограммы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» (действуют в России с июля), где государство субсидирует 10%-ную скидку, остались. В них по-прежнему участвуют все модели автозавода.
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
- {{gift}}