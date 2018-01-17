Минпромторг придумал новый способ увеличить экспорт автомобилей

Чиновники предлагают субсидировать скидки при продаже машин за рубежом в обмен на автохлам

Статья опубликована в № 4488 от 17.01.2018 под заголовком: Утилизация на экспорт

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Предлагаемые условия для утилизируемых автомобилей – возраст не менее 10 лет, из которых последние три года машина должна находиться в пользовании получателя скидки Андрей Махонин / Ведомости

Минпромторг предлагает субсидировать скидку в размере 50 000 руб. при продаже за рубежом произведенных в России автомобилей. Это следует из разработанного министерством проекта постановления правительства, опубликованного на сайте regulation.gov.ru.

Предлагаемые условия для утилизируемых автомобилей – возраст не менее 10 лет, из которых последние три года машина должна находиться в пользовании получателя скидки. Правда, сам продаваемый автомобиль должен быть произведен «не позднее 1 октября 2017 г.», говорится в документе. Это существенно ограничивает круг потенциальных получателей субсидий. Впрочем, сотрудник одного из автопроизводителей предлагает не обращать внимания на эту дату. Она может измениться при принятии документа или вовсе исчезнуть. Важна сама идея – государство думает о стимулировании продаж российских автомобилей за рубежом, говорит собеседник «Ведомостей».

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