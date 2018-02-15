BMW выбрала регион для строительства завода в России
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BMW выбрала Калининградскую область для строительства автозавода полного цикла, рассказал в интервью «Ведомостям» министр промышленности и торговли Денис Мантуров. По его словам, «проект по производству автомобилей BMW будет реализован в рамках специнвестконтракта, параметры которого сейчас согласуются Минпромторгом России и правительством Калининградской области».
Помимо Калининградской области немецкий автоконцерн рассматривал площадки под строительство завода в Московской, Калужской областях, Санкт-Петербурге. «Шансы у нас хорошие. Приятно, что ряд серьезных концернов проявляют интерес к региону. Но такие проекты любят тишину», – говорил в интервью «Ведомостям» 14 февраля губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. В Подмосковье уже решил построить завод конкурент BMW – Daimler (для выпуска легковых машин), а также «дочка» Toyota – компания Hino (среднетоннажные грузовики).
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