Mercedes-Benz G-Klasse: Готов ко всему

Дизайнеры очень старались, чтобы Mercedes-Benz G-Klasse образца 2018 г. сохранил внешний облик броневика Daimler

Весенний юг Франции встретил нас переменчивой погодой – что может быть лучше для тестирования внедорожника? Дождь чередовался с теплыми лучами солнца, часто налетал порывистый ветер. Но все нипочем, если вы за рулем Gelaendewagen. И эта вседозволенность передается во внедорожнике из поколения в поколение.

Дизайнеры очень старались, чтобы «Гелик» сохранил внешний облик броневика. G-класс образца 2018 г. – совершенно новый автомобиль, хотя снаружи разницы почти не видно. Разве что новая светодиодная передняя оптика сделала внедорожник легко отличимым от моделей прошлых лет. И особенно пучеглазым. Из ряда внедорожников я выбрал G63 AMG белого цвета, у которого новые фары смотрятся гармоничнее, чем при других цветах кузова. Остальные внешние отличия менее заметны – нет жабр на передних крыльях, другие решетка радиатора и бамперы... В общем, так и хочется сказать «фейслифт». Но это не так.

У нового G-Klasse другой кузов и изменена рама – база его выдающихся внедорожных способностей. Рама и кузов более легкие (вес машины снижен в среднем на 170 кг) и жесткие (жесткость на кручение увеличена на 55%), в том числе за счет применения новых сортов стали и алюминия. Изменились внутренние габариты кабины – прибавилось 101 мм в длину, 40 мм в высоту и, главное – 121 мм в ширину. Задняя подвеска осталась такой же – неразрезной мост, прикрепленный продольными рычагами и тягой Панара, а спереди – впервые для модели – появилась независимая подвеска на поперечных рычагах. Вместо червячного рулевого механизма – рейка с электромеханическим усилителем. Шасси доводилось до ума инженерами Mercedes-AMG. У G63 под капотом 4,0 л мотор V8 битурбо (вместо прежнего 5,5 л), выдающий 585 л. с. (+ 14 л. с.), который работает с 9-ступенчатой АКПП.

Укладывая вещи в багажник, слышу, как на парковке разносится специфический лязг дверных замков соседних машин. Лет 30 назад с таким звуком закрывались двери у всех Mercedes-Benz, сегодня – только у Gelaendewagen. Вместе с кубическим дизайном, характерными дверными ручками, петлями наружу кузова, минималистскими молдингами и навешенной на заднюю дверь запаской звук закрывания дверей придает внедорожнику своеобразную эксклюзивность и породистость.

Но внутри дизайнеры чувствовали себя явно более раскованно. Интерьер многое позаимствовал у других моделей марки. Прежде всего это огромный экран, составленный из двух дисплеев с диагоналями 12,3 дюйма, органы управления мультимедийной системой и топовая аудиосистема Burmester с 16 динамиками. Электронные системы помощи водителю не видны глазом, но тоже взяты у современных моделей Mercedes.

Салон благодаря увеличенной на 50 мм колесной базе стал просторнее: для ног пассажиров в передней части салона прибавилось 38 мм, в задней – 150 мм. В реальности, когда я пересел с водительского места на задний диван за собой, прибавка с моими 192 см роста оказалась не особо заметна – от коленей до спинки сиденья осталось сантиметра четыре, хотя это все-таки неплохо. Спинки задних сидений регулируются по наклону, есть подлокотник с подстаканниками и лючком за ним, а внизу под ногами почти ровный пол. Ради интереса мы уселись втроем на заднем диване: оказалось не тесно – дополнительные 68 мм на уровне локтей ощутимы. Спинки сзади складываются в соотношении 60/40, увеличивая багажник до 1941 л по VDA (с поднятыми сиденьями он 454 л).

Я не привык пользоваться подножкой, но без ее использования в «Гелендваген» приходится запрыгивать – высоковато. Однако на водительском месте чувствуешь себя словно на царском троне – повелителем разливов и приливов, властелином всех дорог и направлений. Что не так далеко от истины. Подгоняю под себя сервоприводами сиденье и руль, нажимаю кнопку Start/Stop, и... сидящие на ветках птицы тут же срываются с места, распуганные пробудившимся зверем – мотором AMG. Характерное «бу-бу-бу» из выведенного вбок перед задними колесами раздельного выхлопа пугает даже в режиме Comfort, как же он зарычит в Sport+?

В стандартном G-Klasse теперь четыре режима настроек движения Dynamic Select с отличиями в настройках двигателя, коробки передач, подвески, рулевого управления и вспомогательных систем: Comfort, Sport, Eco и Individual. В модификации G63 к ним добавляются Slippery (вместо Eco) и Sport+. В дополнение есть три внедорожных режима: Sand, Trail и Rock.

От аэропорта Перпиньяна мы поехали к средневековой крепости города Каркассона, по дороге свернув на внедорожный участок – около 200 км. На первой части маршрута, узкой дороге с двусторонним движением, G-Wagen внешностью и звуком исправно распугивал водителей малолитражек, как птиц на стоянке. В городках с узкими улочками он неизменно притягивал взгляды прохожих, впрочем, подобные машины здесь, как и во всей Франции, в диковинку.

Но меня автомобиль удивлял не меньше, чем окситанцев: с одной стороны, отличная реакция на газ во всех режимах, четкий тугой руль, послушное шасси и эффективные тормоза, а с другой – полный комфорт! Раньше, предложи мне для поездки на тысячу верст G-Wagen, я бы ответил: «Спасибо, не надо, найду что-нибудь поудобнее». Но теперь это другой автомобиль. К достоинствам вроде высокой посадки, великолепного обзора, управляемости и динамики можно добавить шумоизоляцию (благодаря жесткости кузова, сократившимся зазорам дверей и новым уплотнителям), комфортную подвеску (адаптивные амортизаторы) и даже, как бы это не было смешно для G63, экономичность: средний расход бензина – 13,1 л/100 км (от 1000 до 3250 об./мин в моторе работает только половина цилиндров). Показатель расхода топлива тем более впечатляет, если учитывать не самую аэродинамически совершенную форму кузова и широченные шины 295/40 R22.

Ближе к привалу в Chateau de Lastours маршрут вывел на извилистую горную дорожку с отменным асфальтовым покрытием и закрытыми поворотами. Здесь оказалось отлично активировать самый горячий режим Sport+, в котором становятся острее реакция мотора на газ, оперативнее меняются и выкручиваются до предела передачи, туже и чувствительнее руль, жестче адаптивные амортизаторы, вдобавок по-настоящему оглушительным делается выхлоп. Для полноты ощущений я стал вручную переключать передачи подрулевыми лепестками, и коробка, честно исполняя команды водителя, удерживала каждую передачу у красного сектора мотора.

Будущих владельцев G63 хочется предупредить сразу: перед тем, как нажать газ в пол, присмотритесь, хватит ли места для торможения. 4,5 с, отведенных для разгона до 100 км/ч, может не хватить для точной оценки ситуации на дороге. В отличие от стандартной версии, у G63 спереди установлены 6-поршневые суппорта с дисками увеличенного диаметра (спереди – 400 мм, сзади – 370 мм) и широкая цепкая резина. Но после череды связок разных по крутизне поворотов тормозная динамика у 2,5-тонной машины явно шла на убыль, хотя разгонная не уменьшалась.

Все мы знаем, как непросто на горных дорогах найти безопасное место для обгона. Но когда под ногой тяга 850 Нм, решиться на обгон проще. G63 очень бодро ускорялся, но заканчивать маневр иногда приходится уже на вираже под визг резины. В целом все получается отлично – точный руль, едва заметные крены, нет клевков носом, правильная жесткость шасси, но покрышкам, какие бы они ни были широкие, явно нелегко удержать тяжелый внедорожник с высоким центром тяжести на избыточной скорости.

Совсем другое дело, когда не надо бороться за удержание машины, а можно плавно войти в поворот по верной траектории, ускоряясь на выходе. В новом G-Klasse распределение тяги между осями изменилось с 50:50 на 40:60 в пользу задней оси, что оказалось хорошо для асфальта и для гравия на внедорожном участке.

На окруженную виноградниками внедорожную трассу в Chateau de Lastours я выехал за рулем чуть более скромного, но при этом идеально подходящего для подобных испытаний G500 (с 422-сильным V8). В его боевом арсенале: три полные блокировки дифференциалов (межосевого и каждой оси), демультипликатор с передаточным числом 2,93 (у предшественника – 2,1), клиренс 270 мм под передней осью и 241 мм (на 6 мм больше) по центру колесной базы и задним мостом и ход задних пружин 224 мм (ход при сжатии/отбое – 82/142 мм). Углам въезда/съезда и рампы у нового G-Klasse прибавилось везде по градусу (30/31 и 26 градусов). Цифры не так впечатляют, как то, что они позволяют вытворять машине.

Быстрая езда по гравийке с заносами задней оси и периодическим срабатыванием ESP показалась нам легкой забавой. Но затем мы приступили к скалолазанию. Представьте себе – мы проезжаем сбоку к крутому, процентов за 50, подъему на каменистую горку. Она остается справа от нас метрах в четырех. Тут инструктор командует «стоп!» и включает внедорожный режим G-mode, контролирующий работу шасси, дросселя руля и тормозов, все три блокировки дифференциалов, режим Trail для грязных и скользких дорог и понижающую передачу (демультипликатор) Low Range.

– Теперь руль вправо и штурмуем этот подъем, – приказывает по-армейски инструктор.

– Шутите? – интересуюсь я, еще раз оглядываясь на горку. – Это же нереально!

– Смелее, – настаивает немец, – все реально.

Я поворачиваю вправо и по диагонали заезжаю на эту каменистую горку. Оценить, куда я еду, помогают только наружные видеокамеры – сквозь лобовое стекло видно лишь небо.– А теперь руль прямо, чтобы не дать скользить передним колесам, и немного газку.

– Jawohl! – отвечаю я, и внедорожник заползает на неприступную с виду горку. Потом идет не менее крутой спуск, где инструктор приказывает не трогать педали газа и тормоза. По моим ощущениям, при подъеме мы должны были завалиться на бок, а при спуске – кувыркнуться вниз, считая обороты через крышу. Глаза не верили, а Gelaendewagen ехал.

Понижающая передача творит чудеса, говорит мне инструктор и для наглядности демонстрирует на одном из подъемов, как G-Klasse беспомощно буксует в грязи с выключенным демультипликатором. В проворности при скалолазании не последнюю роль сыграла цепкость специальной внедорожной резины размерности 265/60 R18, на которой мы преодолевали все препятствия, включая брод глубиной в 70 см, и, конечно, тяга мотора 610 Нм уже при 2000 об./мин.

Честно говоря, штурм подъема под углом и не менее крутой спуск впечатлили меня больше, чем все внедорожные тесты за последние годы. Конкурентами Gelaendewagen считаются Land Rover Discovery, Land Cruiser Prado, Mitsubishi Pajero и Jeep Wrangler, но из них только последний способен сегодня на подобное. Обсуждая это, мы с инструктором c легкой грустью вспомнили Defender и с большой гордостью – нашу «Ниву» Lada 4x4, мол, настоящих внедорожников с годами все меньше и меньше.

Спустившись с гор на равнинный участок, инструктор разрешил поменять G-mode на Comfort. Контраст в ощущениях был настолько сильным, будто вместо твердого грунта под колесами появилась перина. Gelandewagen оказался готов ко всем ситуациям и к любым дорогам. За исключением одной. Когда мы приехали в Каркассон, нас не пустили в старую крепость: G-Klasse слишком широк для проезда через парадную арку. Пришлось пересесть на Smart.

G-Klasse будет выпускаться, как и раньше, на заводе компании Magna Steyr в австрийском Граце. Mercedes-Benz планирует продать в 2018 г. около 25 000 машин (в 2017 г. – 24 000 шт.). Несмотря на возраст модели (W463 выпускался с косметическими переделками с 1989 г., W460/461 – вообще с 1979 г.), продажи внедорожника растут – в 2012 г., когда делалось последнее перед сменой модели серьезное обновление, было продано 12 000 шт. Тройка лидирующих рынков сбыта – США, Германия и Япония. Россия в списке занимает почетное пятое место, за Китаем, с годовыми продажами около 1000 автомобилей.

Тест-драйв организован компанией Mercedes-Benz.