Bentley Continental GT: Комфортный старт

Третье поколение купе Bentley Continental GT стало выглядеть динамичнее и, безусловно, обращает на себя внимание Bentley

За 14 лет производства Bentley Continental GT продано 70 000 автомобилей двух поколений – эта модель стала бестселлером в 99-летней истории британской марки. Действительно, модель легко встретить не только в Москве: по дороге из Италии в Австрию мы обнаружили на парковке при АЗС красный кабриолет Continental GTС второго поколения с британскими номерами и с левым рулем. В салоне были две девицы. Они оказались самодостаточными: не обратили ни малейшего внимания на купе Continental GT третьего поколения цвета «белый песок», припарковавшееся рядом с ними. Новая модель Bentley и два мужчины в салоне их ничуть не заинтересовали: девушки быстро выехали с парковки и умчались по шоссе. Некоторое время спустя мы их нагнали, но знакомства опять не случилось: на ближайшей развязке Bentley разъехались в разные стороны.

Но третье поколение купе, безусловно, обращает на себя внимание (во всяком случае, тех, кто различает машины не только по цвету). «Конти» стал динамичнее и в профиль, и анфас: на это восприятие работают передний свес, который стал короче, и задний, который, наоборот, сделали длиннее, увеличенный диаметр колесных дисков (22 дюйма). При этом обводы корпуса стали плавнее, а фары больше не утоплены в крылья – что также добавляет внешнему виду стремительности. И при взгляде на корму купе не возникает сомнений, что перед вами быстрый автомобиль. Но вот точно ли это Bentley? Понятно, что это вкусовщина, что я вижу тут скорее Jaguar или Infiniti. И кажется, не только я: на крышке багажника нового Continental GT в дополнение к логотипу появилась крупная надпись Bentley – у купе предыдущих поколений ее не было.

Визуальное ощущение стремительности купе не обманчиво: новый автомобиль с ходу вторгается в клуб избранных спорткаров, способных ехать быстрее 200 миль/ч: 12-цилиндровый двигатель выдает 635 л. с. и 900 Нм, с таким силовым агрегатом машина разгоняется, по данным производителя, до 100 км/ч за 3,7 с, а максимальная скорость составляет 207 миль в час, или 333 км/ч. То есть новое поколение Continental GT с базовым 12-цилиндровым двигателем по динамическим характеристикам превосходит экстремальную версию Continental GT Speed второго поколения – тот 642-сильный автомобиль разгонялся до 100 км/ч за 4,1 с и имел максимальную скорость 332 км/ч. (Одно из объяснений лучшей динамики – купе третьего поколения стало на 76 кг легче.)

Новый Continental GT построен на той же платформе, что и уже вышедшие на рынок Porsche Panamera и Audi A8. Но, разумеется, купе, спортседан и автомобиль представительского класса едут совершенно по-разному. Новый GT, несмотря на пугающие цифры разгона и максимальной скорости, – автомобиль совсем не экстремальный: он столь же дружелюбен к водителю, как и купе предыдущих поколений, вести его (да и не только его, но любой современный Bentley) можно, держа рулевое колесо двумя пальцами одной руки. Да, автомобиль стал еще быстрее, руль – еще чище, а подвеска – еще совершеннее. Но главное осталось неизменным – это настоящий грантуризмо, который не напрягает своего водителя и его пассажира: в Continental GT можно преодолевать сотни километров в день без малейшей усталости.

Первая ездовая презентация третьего поколения модели прошла осенью прошлого года, но старт продаж пришлось отложить – у британцев возникли проблемы с коробкой передач с двойным сцеплением, которая под разными названиями устанавливается на автомобили различных марок группы Volkswagen, но в Bentley появилась впервые. Для нового теста Continental GT организаторы предложили маршрут из Китцбюэля (горнолыжный сезон на курорте официально закрылся 1 мая) по живописной горной дороге Гросглоккнер (которая ждет включения в список Всемирного наследия ЮНЕСКО) в Италию, до горного озера Саурис, а затем по автостраде вновь в Австрию. Наши коллеги пожаловались, что на их тестовой машине коробка передач вновь грешила непроизвольными и неожиданными переключениями, но у нас за 400 км пробега никаких нареканий к этому агрегату не возникло.

Естественно, только коробкой передач нововведения в третьем поколении Continental GT не ограничились. У купе полностью новый кузов (алюминиевые панели, силовые элементы каркаса выполнены из высокопрочной стали), электроусилитель руля (раньше был гидроусилитель), новая пневмоподвеска, в камерах которой на 60% больше воздуха, а система динамической стабилизации Bentley Dynamic Ride теперь в базовой комплектации. Колесная база купе выросла на внушительные 106 мм – до 2851 мм, впрочем, задние места по-прежнему будут удобны только для детей.

Водитель Continental GT может выбирать из трех предустановленных настроек шасси и силового агрегата: по умолчанию активируется В (Bentley), можно включить Sport и Comfort. Персонализированный режим Custom позволяет чуть больше. Например, во всех трех предустановленных режимах настройки рулевого управления остаются одинаковыми, но их можно изменить в Custom, рассказал инженер проекта Continental GT Кэмерон Патерсон. В Comfort 38% крутящего момента от мотора передается на переднюю ось, 62% – на заднюю, в Sport на переднюю ось передается только 17%. По словам Патерсона, его любимый режим настроек – Comfort.

Разница между режимами, конечно, есть, и ощутимая. Но сочетание 12-цилиндрового двигателя, пневмоподвески и полного привода делает несущественным то, какой именно режим выбран: в Comfort купе остается очень быстрым, а в Sport – по-прежнему комфортным и легким в управлении. В ходе теста мы разгонялись до 240 км/ч – никаких нареканий на управляемость и шумоизоляцию. Средний расход топлива у нас составил 15,1 л/100 км при средней скорости 52 км/ч. (За время прошлогоднего теста Bentley Continental GT Speed в Москве автомобиль расходовал у нас 23,6 л/100 км при средней скорости 28 км/ч.)

Единственный упрек, который возник у меня, – к эргономике. Для переднего пассажира не предусмотрели ручки над дверью, а на самой двери она довольно широка – держаться за нее в поворотах неудобно, а больше не за что. В водительском кресле другая проблема: я сажусь близко к рулю с вертикальной спинкой, и в таком положении мой левый локоть проваливался в отверстие на дверной ручке. А ведь это все-таки грантуризмо – в таких автомобилях на автобанах руки хочется держать на подлокотниках.

Главный дизайнер Bentley Штефан Зилаф по основной специальности интерьерщик, и салоном нового Continental GT он вновь доказывает свою состоятельность. От симметричного торпедо, придуманного для первых Bentlеy «эпохи Volkswagen» Раулем Пиресом и Дирком ван Брекелем в начале этого тысячелетия, отказались уже во втором поколении Continental GT. По мне – очень зря, и свято место пусто не бывает: эту идею подхватили дизайнеры Rolls-Royce, создав симметричное торпедо для первого кроссовера марки Cullinan. А новый Continental GT щеголяет яхтенной отделкой салона шпоном – дверь, торпедо, дверь, – так что получается рубка. Причем в виде опции шпон можно выбрать двух цветов; общая площадь деревянной отделки – 10 кв. м.

Дизайнеры Bentley не поддались моде заменять кнопки активации вспомогательных систем и устройств иконками в мультимедийной системе – и это можно только приветствовать: зимой обогрев сидений или зеркал можно будет включить сразу (кстати, в процессе разработки Continental GT тестировались в девяти разных странах – от Швеции до ЮАР и от Калифорнии до Китая). Приборная панель в Continental GT по новой моде цифровая, но и аналоговым приборам в новом купе место нашлось: дисплей в центре торпедо смонтирован на вращающемся барабане, нажатием на кнопку владелец может его убрать (навигация и проч. может отображаться на приборной панели и проекционном экране), а вместо него появится панель с цифровыми термометром, компасом и секундомером; при выключенном двигателе автоматически выезжает гладкая деревянная панель, продолжающая деревянную часть торпедо.

Для нового поколения Continental GT придуман новый вариант «бриллиантовой» прострочки diamond stitching – для одного ромбика требуется 712 стежков, или 310 675 стежков на всю машину – 2,8 км нити (кто тот бедный человек, который все это считал?). «Бриллиантовая» тема находит продолжение и в оформлении шикарных воздуховодов и других металлических элементов салона. И даже в дизайне фар – их отражатели тоже сделаны гранеными!

Заказы на новый Continental GT уже принимаются, первые поставки в Россию – в августе, и российская квота на III квартал этого года уже распродана. В первые полгода можно будет заказать купе из ограниченной серии First Edition, щеголяющей британским флагом на торпедо и особыми накладками на пороги.

Тест-драйв организован компанией Bentley Motors