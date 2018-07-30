Производитель VW в России получил прямой доступ на рынок Казахстана

Это позволит «Фольксваген груп рус» увеличить доходы и загрузку своих мощностей

Статья опубликована в № 4619 от 30.07.2018 под заголовком: VW ускоряется в Казахстане

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Основной плюс прямого доступа к Казахстану для «Фольксваген груп рус» – это возможность увеличить загрузку мощностей, созданных в России Андрей Махонин / Ведомости

«Фольксваген груп рус» (дистрибутор и производитель автомобилей группы Volkswagen в России) расширила свой бизнес: она стала официальным поставщиком легковых и легких коммерческих автомобилей Volkswagen, запасных частей к ним в Казахстане. Об этом компания сообщила 27 июля. Ранее функции дистрибутора выполняла компания Mercur Auto. Она продолжит сотрудничество с группой в качестве дилера (всего у марки в Казахстане четыре дилера), поясняется в сообщении. Представители обеих компаний на вопросы «Ведомостей» не ответили.

«Казахстан является одним из крупнейших рынков данного региона, и нам приятно продолжить здесь успешное развитие нашей марки», – приводятся в сообщении слова Ларса Химмера, руководителя марки Volkswagen.