Volkswagen представил новый Touareg
Третье поколение модели сменит внедорожные способности на премиальные опции и отделку
Volkswagen представил третье поколение внедорожника Touareg. Премьера прошла на специальном мероприятии в Пекине
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Китай является основным рынком для VW. В 2017 г. компания продала в стране 3,2 млн машин, что почти треть продаж всего автоконцерна, получила долю более 13% китайского рынка. Гендиректор марки VW Герберт Дисс (на фото) пообещал китайским клиентам «оправдать их доверие»
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Компания собирается вывести на китайский рынок 12 моделей SUV (кроссоверов и внедорожников) к 2020 г., ближайшей премьерой среди них будет компактный кроссовер T-Cross. Через два года также начнется серийное производство кроссовера c электроприводом I.D. Crozz
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Новый Touareg стал на 82 мм длиннее (4878 мм) и на 43 мм шире (1984 мм) и на 7 мм ниже (1702 мм) предшественника. Колесная база выросла всего на 1 мм (2894 мм)
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Touareg построен на платформе MLB Evo с продольным расположением двигателя, на которой ранее выпущены Porsche Cayenne, Audi Q7, Bentley Bentayga и Lamborghini Urus
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Кузов на 48% состоит из алюминия и стал легче на 106 кг
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Для российского рынка модель будет доступна с тремя вариантами двигателей: 2 л бензиновым 4-цилиндровым TSI мощностью 249 л. с., 3 л бензиновым V6 (340 л. с.) и 3 л дизельным V6 (249 л. с.)
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Для европейского рынка будут два варианта дизеля V6 — 228 и 281 л. с., а также турбодизель V8 (416 л. с.). Для китайского рынка готовится подзаряжаемый гибрид (plug-in hybrid) мощностью 362 л. с., который позднее может появится на других рынках
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Компания не дает информацию о технологии и вариантах полного привода, указывая что в модели применено «активное управление полным приводом для повышения маневренности автомобиля». По данным «Авторевю», Touareg при смене поколений потеряет прежние внедорожные качества - трансмиссиию с механическим центральным дифференциалом, демультипликатором и блокировкой заднего дифференциала. Полный привод теперь будет аналогичен Porsche Cayenne - с многодисковой муфтой для распределения тяги по осям. Volkswagen отказался от сложной трансмиссии из-за низкого спроса на off-road-версии (2-3% глобальных продаж)
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Пневмоподвеска будет регулироваться на два «внедорожных» режима - +70 и +25 мм, - в спортивный - -15 мм и в погрузочный (-40 мм, для задней оси). Может устанавливаться система активной компенсации кренов с электромеханическом приводом стабилизаторов поперечной устойчивости
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Кроссовер будет оснащаться системой активного круиз-контроля с удержанием в полосе движения до скорости 60 км/ч и помощником для пересечения перекрестков
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Марка Volkswagen впервые использует цифровую приборную панель (Innovision Cockpit). В Touareg вместо щитка приборов может устанавливаться 12-дюймовый дисплей, а по центру передней панели - 15-дюймовый тачскрин для управления мультимедийной системой и второстепенными функциями машины, который полностью заменяет традиционные органы управления - кнопки и переключатели
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Виртуальная приборная панель и центральный дисплей визуально образуют единый блок управления и ориентированы на водителя. Базовые версии будут оснащаться аналоговыми приборами, небольшим центральным дисплеем и блоком климат-контроля с обычными кнопками
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Многие функции настроек и управления продублированный кнопками на рулевом колесе
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Для водителя предусмотрен дополнительный проекционный дисплей на лобовое стекло
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В модели может устанавливаться система помощи водителю при движении в темное время суток (Night Vision), которая регистрирует инфракрасное излучение от людей и животных с помощью тепловизора
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Размер багажного отделения вырос с 697 до 810 л (со сложенными задними сиденьями). Шторки багажника сдвигаются электроприводом
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В салоне может устанавливаться контурная подсветка с несколькими цветами, атрибут автомобилей премиум-класса
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Основными рынками для нового Touareg станут Китай, Европа и Россия. В США вместо него будет продаваться укороченная 5-местная версия Atlas (Teramont для рынков Китая и России)
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Ожидается, что продажи Volkswagen Touareg третьего поколения начнутся летом 2017 года
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