Volkswagen представил новый Touareg

Volkswagen

Для европейского рынка будут два варианта дизеля V6 — 228 и 281 л. с., а также турбодизель V8 (416 л. с.). Для китайского рынка готовится подзаряжаемый гибрид (plug-in hybrid) мощностью 362 л. с., который позднее может появится на других рынках

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