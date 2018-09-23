Infiniti QX50: Тревожные кнопки
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Он, конечно, атлет. Модель предыдущего поколения тоже бугрилась стальными мышцами, но на фоне новой кажется немного оплывшей. Теперь Infiniti QX50 – бодибилдер после «сушки»: объемы те же, но четче, скульптурнее рельеф. Передние фары стали тоньше и строже, постройнели бока, а задняя стойка приобрела эффектную форму молнии и наверняка надолго станет фирменным элементом дизайна всех кроссоверов Infiniti.
Внутренний рост
Салон стал просторнее, особенно сзади. Спинки кресел второго ряда могут менять угол наклона, а сами сиденья можно сдвинуть вперед до 150 мм, увеличив и без того внушительный багажник.
Интерьер топовой версии Autograph позволяет заявить: у Infiniti QX50 – самая шикарная отделка среди всех японских автомобилей, которые когда-либо были у нас на тесте. На креслах нежнейшая перфорированная кожа, на крыше и центральном подлокотнике – алькантара, которую хочется трогать просто так, ради тактильного удовольствия, в дверях и на передней панели – вставки из кленового шпона: можно говорить об уровне европейских премиальных брендов.
Чего пока не скажешь об эргономике. Водительскому креслу не хватает цепкости. В нем чувствуешь себя не столько пилотом, сколько директором, вальяжно сидящим за огромным столом для селекторных совещаний (роль стола играет капот). Два сенсорных экрана – верхний для навигации, нижний для всего остального – по-прежнему кажутся нам спорным решением, хотя несомненный прогресс есть и тут: помнится, на седане Infiniti Q50, который мы испытывали в прошлом году, экран навигации отчаянно бликовал, теперь он ничем не раздражает. А насколько лучше стали работать установленные «по кругу» камеры! В прежней системе был какой-то мутный «рыбий глаз», новая дает четкое изображение без заметных искажений.
А вот звук поворотников мог бы быть и погромче, и почетче. Вроде бы мелочь, но даже при работающей на фоновой громкости аудиосистеме их не слышно совсем. Все время сомневаешься: включил или нет? Приходится лишний раз переводить глаза с удобного проекционного дисплея перед лобовым стеклом на приборную панель.
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