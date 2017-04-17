Infiniti Q50: Рассерженная птица

Если смотреть ему прямо в глаза, то это настоящая Angry Bird из мультфильмов и видеоигр – рассерженная птица. А почему он рассержен? А потому, что перед ним не приседают три раза с почтительным «Ку!», а он того заслуживает. Ведь не все знают, что там у вас под капотом – 211-сильный мотор 2.0 или вот этот могучий трехлитровый агрегат с двойным турбонаддувом, по паспорту разгоняющий ваш полноприводный седан до 100 км/ч за 5,4 с.

Глобально Infiniti Q50 – самая популярная модель японской марки. В России Q50 по продажам в разы уступает седанам большой немецкой тройки, но в Москве она птица совсем не краснокнижная. На наших тестах бывали еще более мощные и дорогие автомобили, но по субъективному ощущению ускорения Infiniti Q50 3.0L AWD выделяется даже среди них. Вы нажимаете на педаль и ощущаете себя пулей. Седан хочет ехать на все свои лошадиные силы, иначе ему неинтересно. Поэтому злобно сорваться с места тянет почти на каждом светофоре, а резко ускориться – едва вылетев из пробки на любом участке шоссе. И тут полный привод более чем кстати.

Напомним, что Q50, появившийся в продаже в 2013 г., стал первым серийным автомобилем, в котором механическая связь между рулем и колесами была заменена электронной – сигналы от рулевого колеса поступают по проводам. На глобальной презентации Q50, состоявшейся в том же 2013 г., журналистам рассказывали, что ради безопасности проводное рулевое управление дублируется тремя резервными блоками, а если откажут все три, то Infiniti останется с аналоговым рулем: муфта на составном рулевом валу замкнется и Q50 превратится в обычный автомобиль. С тех пор во всем мире было продано более 200 000 экземпляров Q50, и сообщений о фатальных сбоях электронного рулевого управления не поступало – похоже, что японским инженерам удалось создать действительно надежную систему.

Infiniti Q50, появившийся в продаже в 2013 г., стал первым серийным автомобилем, в котором механическая связь между рулем и колесами была заменена электронной – сигналы от рулевого колеса поступают по проводам 1/10 Infiniti Вы нажимаете на педаль и ощущаете себя пулей 2/10 Infiniti Седан хочет ехать на все свои лошадиные силы, иначе ему неинтересно 3/10 Infiniti 4/10 Infiniti 5/10 Infiniti 6/10 Infiniti 7/10 Infiniti 8/10 Infiniti 9/10 Infiniti 10/10

Как следствие, у Q50 не только пулевое ускорение, но и такая же устойчивость на прямой. Мы склонны считать, что это как раз результат замены механической связи между рулем и шасси на электронную. Дело не только в том, что на руль не приходят вибрации: чувствуется, что у водителя Q50 есть деликатный помощник, дающий уверенность, что, если вы даже отпустите руль, автомобиль не шарахнется в сторону. Но управляет все же не он, а вы, и если надо шарахнуться – то пожалуйста: Q50 моментально реагирует на малейшее отклонение руля. Хотя и при резких маневрах не покидает чувство, что вас что-то страхует. Можно назвать это духом четырехкратного чемпиона мира в классе Formula 1 Себастьяна Феттеля, который участвовал в доводке ездовых повадок Q50. А можно просто констатировать, что японским инженерам удалось создать отлично управляющийся автомобиль.

На парковке у руля Q50 всего два оборота от упора до упора, так что маневрировать в тесном пространстве очень легко. Странности можно заметить разве что в медленном повороте, когда руль, только что казавшийся тугим на прямой, внезапно «проваливается», словно бы перейдя в другой режим. Но это мелочь, на которую можно вообще не обратить внимания, удовольствия от вождения она точно не портит. И разумеется, это удовольствие можно отрегулировать – Infiniti предлагает выбирать из пяти предустановленных режимов (стандартный, экологичный, снежный, спорт и спорт+) или поиграть с индивидуальными настройками педали газа, шасси и рулевого управления.

А еще мы полюбили тормозить. С таким мотором тормоза обязаны быть мощными, но у Q50 они еще и филигранно точные, информативные, понятные в любом режиме движения.

К удобству кожаного кресла не придерешься: рычажков электрической регулировки ровно столько, сколько необходимо, не меньше и не больше, посадку подобрать легко, настройки запоминаются, при выключении зажигания кресло услужливо отъезжает назад, а при включении возвращается в оптимальное для вас положение.

Infiniti Интерьер Infiniti Q50 сформирован вокруг водителя 1/9 А. Губский / Ведомости Водителю предлагается пять фиксированных настроек движения плюс возможность персонального выбора 2/9 Infiniti Среднему пассажиру на заднем сиденье будет мешать высокий тоннель 3/9 А. Губский / Ведомости Новый 3-литровый двигатель с двойным турбонаддувом выдает 405 л. с. и 475 Нм 4/9 Infiniti 5/9 Infiniti 6/9 Infiniti 7/9 Infiniti 8/9 Infiniti 9/9

А теперь начнем придираться. Вот зачем в салоне Q50 два сенсорных дисплея? Идея развести навигацию (на верхнем) и функции управления всем остальным богатым и разнообразным электронным хозяйством (на нижнем) вроде бы логична, но на деле выходит лишнее мельтешение. А в темное время суток экран навигации бликует в лобовом стекле так, что просто отвлекает от дороги. Приглушить его можно, переведя в ночной режим, но тогда на парковке, где на этот же экран выводится информация с камер, не видно вообще ничего!

Хотя и когда видно, толку от камер мало: разрешение слабое, искажения превращают экран в «рыбий глаз». Ладно, паркуемся на звук. В смысле на писк парктроника. Но и тут на нашем тесте что-то пошло не так. Парктроник истерил при любых попытках тронуться с места, уверяя нас, что перед капотом препятствие, и показывая его на мониторе в виде супрематической композиции «Красный квадрат». Пришлось отключить – при всей любви к супрематизму.

Можно насчитать и еще несколько мелких недочетов – а ведь «премиум» проверяется именно что в деталях. Взять, например, автоматический режим стеклоочистителя – он работает так грубо, что спасибо, не нужно, мы лучше вручную. Понятно, что его настраивали на нормальный дождь, а не на всесезонную московскую грязь, которая сведет с ума кого угодно, но это не меняет дела: в нашем климате он практически бесполезен.

Аудиосистема (на нашем тестовом автомобиле была no name, но есть возможность заказать Bose) звучит приемлемо, если вы любите слушать техно. А что еще слушать, когда хочется ехать быстро.

Но вот это недоразумение перед передним пассажиром для чего? Это бардачок или ниша для хранения инструкции по эксплуатации? Правильный ответ – второй: в этом ящичке умещается только инструкция, а больше не влезут даже перчатки.

Впрочем, все можно побросать на заднее сиденье, не пассажиров же там возить. Нет, два пассажира сзади поместятся в Q50 с гораздо большим комфортом, чем в автомобиле-предшественнике с индексом G (он же Nissan Skyline в Японии). И все равно очевидно, что и Q50 строился не для пассажиров. Он для водителя, который, нажав на педаль газа, забудет, кого и куда везет.

С другой стороны, этому водителю не откажешь и в рачительности: Infiniti Q50 3.0L AWD – птица хоть и рассерженная, но со скромным аппетитом: за время нашего недельного теста в смешанном режиме город/трасса (с преобладанием города) бортовой компьютер показал расход 13,9 л/100 км.