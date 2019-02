Porsche 911 Carrera S: Чистое удовольствие

Мощное заднеприводное купе Porsche 911 Carrera S оставалось на траектории, даже входя в 100-градусные повороты на скорости 50–60 км/ч Porsche

Porsche 911 – уникальный автомобиль: настоящий спорткар, на котором можно с удовольствием ездить каждый день, хочешь – агрессивно и быстро, постоянно впрыскивая себе в кровь адреналин, хочешь – расслабленно и неспешно, наслаждаясь самим фактом обладания такой машиной. Неспроста совокупные продажи дорогого купе, выпускаемого с 1963 г., уже преодолели отметку в 1 млн экземпляров.

Но каждый раз, когда выходит новое поколение Porsche 911, я недоумеваю: жалеть дизайнеров этой марки или радоваться за них? Потому что пространство для создания экстерьера новой машины у них очень ограниченно: крылья всегда должны быть выше, чем капот, крышка капота и изгиб крыши – узнаваемой формы, фальшрадиаторная решетка не может быть большой – а ведь она теперь главный идентификатор почти у каждого бренда! Поэтому дизайнерам Porsche приходится концентрироваться на деталях.

У 911-го восьмого поколения (заводской код 992) осталась та же колесная база, что и у предшественника, но новое купе стало шире и поэтому смотрится агрессивнее и мощнее. В дизайне экстерьера и интерьера акцент сделан на горизонтальные линии. За узкой решеткой передка прячутся камера, датчики и сенсоры систем помощи водителю. Сзади появилась сплошная светодиодная полоска красных ходовых огней.

Впервые в истории 911-й получил колеса разного диаметра: спереди диски диаметром 20 дюймов, сзади – 21 дюйм. Это сделано не только ради дизайна, но и для повышения устойчивости автомобиля, говорят разработчики. Кузов 911-го теперь на 70% состоит из алюминия (в предыдущем поколении было меньше 40%). Впрочем, в Porsche утверждают, что использование крылатого металла не самоцель: алюминий применялся только там, где он был эффективнее стали. Восьмое поколение оказалось тяжелее предшественника, но выросла и мощность двигателя, так что соотношение масса/мощность в пользу новинки.

Пламенный мотор

В 2015 г. в мире Porsche 911 случилась революция: производитель полностью отказался от атмосферных моторов и на модели Carrera с заводским индексом 991 начали устанавливаться трехлитровые двигатели с двойным турбонаддувом. Двигатели были разработаны с большим потенциалом модернизации, и четыре года спустя в купе с индексом 992 дебютировало их второе поколение. Впервые мотористы Porsche применили быстродействующие пьезофорсунки, обеспечивающие пять впрысков топлива на цикл, что позволило улучшить производительность без увеличения давления подачи топлива. Впускные клапаны камер сгорания с асимметричным ходом обеспечивают более эффективное потребление бензина. Новые турбонагнетатели увеличенного объема теперь расположены зеркально (что увеличило производительность), а интеркулеры стали на 14% больше и размещены по центру двигателя. В результате мощность двигателя (который сохранил прежний рабочий объем 2981 куб. см) в версии 911 Carrera S выросла с 420 до 450 л. с., а крутящий момент – с 500 до 530 Нм.

Реальное против виртуального

Приборная панель нового 911-го сохранила классические для Porsche пять циферблатов. В центре – большой аналоговый тахометр, по его бокам – по два виртуальных дисплея, изображения на которых можно менять. Дизайнеры Porsche не стали полностью отказываться и от физических кнопок: подогрев/вентиляцию сидений можно включить сразу после запуска двигателя (ключ запуска, естественно, слева от руля), не дожидаясь, пока активируется мультимедийная система автомобиля.

Именно к мультимедиа адресована моя единственная претензия в 911-м – она выглядит устаревшей уже на этапе запуска автомобиля, и 10-дюймовый сенсорный экран на центральной консоли ситуацию не спасает. Он размещен так, что рулевое колесо с рукой водителя перекрывают около трети изображения – проблема, если на дисплей выведена карта с навигацией. Карту можно вывести и на панель приборов, но так еще хуже – руль будет перекрывать изображение почти полностью. А идею проекционных дисплеев Porsche отрицает: во всем модельном ряду компании проекция показаний приборов на лобовое стекло есть только у Cayenne (кроссовера, соплатформенного с Audi Q7, Bentley Bentayga, Lamborghini Urus и Volkswagen Touareg).

Претензия к мультимедиа не касается аудиосистем (в виде опции доступны Bose мощностью 570 Вт или Burmester мощностью 855 Вт). Дитера Бурместера уже нет с нами, но дело его живет, и музыка в Porsche звучит как надо! Недаром Бурместер, создатель дорогущих hi-end аудиосистем, любил шутить: «Вы покупаете мою аудиосистему в Porsche и получаете сам автомобиль бесплатно!»

По воде как посуху

Для демонстрации достоинств и универсальности нового купе производитель выбрал Валенсию. Одну и ту же машину нужно было оценить в условиях города, на горных дорожках природного парка Черы, на мокром треке и на 4-километровой гоночной трассе Circuit Ricardo Tormo.

Мое знакомство с новым 911-м началось на мокром треке, где предлагалось протестировать новую систему стабилизации Wet Mode. Она создана, чтобы облегчить и сделать более безопасным управление автомобилем в дождь: ультразвуковые датчики в арках передних колес распознают шум от водяных брызг и система предлагает водителю переключиться в «мокрый» режим, в котором меняются настройки аэродинамических элементов, рулевого управления, педалей тормоза и газа.

Организаторы протянули вдоль небольшого гоночного трека систему полива, так что асфальт всегда оставался мокрым. И мощное заднеприводное купе оставалось на траектории, даже входя в 100-градусные повороты на скорости 50–60 км/ч!

Впрочем, если не считать установку датчиков и опустить маркетинговую велеречивость, речь идет о том, что немцы усовершенствовали системы Porsche Stability Management и Porsche Traction Management. Для сравнения я сделал несколько кругов по мокрой трассе в прочих режимах – Normal, Sport и Sport Plus – и системы стабилизации по-прежнему корректировали мои ошибки, просто вмешивались позже и менее откровенно.

Самоучитель для езды по треку

Все тестовые автомобили были укомплектованы опционным пакетом Sport Plus. Но каюсь, я забыл активировать секундомер, чтобы засечь свое время прохождения круга на Circuit Ricardo Tormo. Журналисты с опытом автогонок жаловались, что валенсийский трек им неинтересен, что объяснимо – плоская трасса без рельефа строилась для мотогонок. Но совершенствовать свое мастерство можно и на ней. И для этого – аккурат под начало продаж 992-го – немцы разработали приложение для смартфонов Porsche Track Precision. В нем собраны карты более 200 гоночных треков по всему миру (в том числе и в России). Покупатель Porsche c пакетом Sport Plus может активировать приложение перед выездом на пит-лейн (на дорогах общего пользования оно работать не будет), а после прохождения трассы программа покажет гонщику весь путь с места водителя, указывая на ошибки при выборе скорости, траектории, торможении и прочего.

До конца зимы приложение работает в тестовом режиме, и нам показали запись Марка Уэббера: на одном из тех автомобилей, что были и у нас, девятикратный победитель этапов Formula 1 проехал круг на Circuit Ricardo Tormo за 1:46. Меня удивило, что, судя по записи, знаменитый гонщик ни разу не преодолел отметку 200 км/ч – я же на главной прямой разгонялся, судя по спидометру, до 217 км/ч. «Ну, в поворотах Уэббер тебя все-таки сделал», – подкалывали меня коллеги.

Гражданский режим

Во второй половине дня пришло время тестировать Porsche 911 на дорогах общего пользования. Оказалось, что подавляющее большинство водителей в Валенсии и ее окрестностях не обращали внимания на новое купе ценой больше сотни тысяч евро (8 млн руб.) – очевидно, просто не отличая его от прежней модели. Но на автостраде с ограничением скорости 120 км/ч мне на хвост присела новая А8. На скорости 180 км/ч, не желая нарываться на крупный штраф, я ушел вправо. А водитель Audi, удовлетворив свое эго, на ближайшем съезде покинул шоссе.

Признаюсь, мне нечего добавить нового к уже многократно описанным ездовым повадкам Porsche 911 – чем выше скорость, тем лучше едет этот автомобиль. На скорости 140–150 км/ч в салоне начинает отчетливо проступать шум ветра, но мы с коллегой сошлись во мнении, что так и нужно: водитель спорткара должен понимать, с какой реальной скоростью он едет, даже без взгляда на спидометр.

В конце теста, отклонившись от предложенного организаторами маршрута, мы по ошибке заехали в промзону – с вполне себе российскими ямами в асфальте. И тут 911-й не сплоховал: на широченных шинах спорткар проплыл над ямами аки посуху море перешел.

Эксперимент с разными дорогами и в целом прошел блестяще: в двухнедельной программе тестов приняли участие 360 журналистов со всего мира, и все они, конечно, пытались выжать из 450-сильного купе максимум. Но ни один автомобиль не позволил себе потерять сцепление с дорогой и причинить ущерб себе или пассажирам.

На треке наш 911 Carrera S прошел 50 км со средней скоростью 35 км/ч, расходуя 44,7 л бензина на 100 км. На 170 «гражданских» километрах при средней скорости 61 км/ч он тратил 12,0 л на сотню. Коллеги до нас проехали тот же 170-километровый маршрут со средней скоростью 43 км/ч, расходуя 14,7 л.

Тест-драйв организован компанией Porsche