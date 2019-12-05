BMW 750d: Бедный родственник

Я ее чуть-чуть не купил, а ведь в ней работало в момент осмотра только шесть цилиндров из 12. Но когда эта черная обшарпанная штука – с длинной мордой, с дизайном строгим до такой степени, что можно было бы принять его за скучный, с болезненным хрипом выхлопных газов – выкатилась из ракушки и хитрый восточный человек стал расхваливать продавленные кресла и ни с того ни с сего уверять, что машина никогда, никогда, понимаешь, не бывала ни в одной аварии... Да, все было понятно – может, ее даже сварили из двух разных корпусов, в ней наверняка была гнилая проводка, но что за мощная энергия передавалась от этой рухляди! Хотелось за руль – и ногу на газ!