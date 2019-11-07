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Статья опубликована в № 4937 от 08.11.2019 под заголовком: BMW X6: купить дракона

BMW X6: Купить дракона

Законодатель моды на купе-кроссоверы в третьем поколении стал агрессивней внешне, но покладистей по характеру

Ну что, пацаны, круто? Журналисты из нескольких стран, как гопники, присели на корточки перед радиаторной решеткой нового BMW X6. Это уже не ноздри и даже не гриль, а практически батарея отопления. А если ноздри, то драконьи. Они не только огромные и массивные, но и светятся! Правда, не алым, а холодным белым светом, как у того дракона из «Игры престолов», которого убил и воскресил Король ночи. Причем все законно – светящиеся ноздри сертифицированы как элементы передней оптики. Но в зеркале заднего вида они наверняка будут пугать и сгонять всех с левой полосы от греха подальше.

Тут надо скромно заметить, что опция подсветки радиаторной решетки была доступна покупателям BMW и раньше, но работала только при открывании и закрывании автомобиля – на ходу «ноздри» светятся впервые. «Нам бы такое же, но с перламутровыми пуговицами» – кто бы знал, в каких обстоятельствах будут вспоминаться бессмертные шутки из «Бриллиантовой руки». Потому что подсветка радиаторной решетки – это, конечно, перламутровые пуговицы. Но на самом деле автомобильная мода всего лишь повторяет эволюцию, которую прошли дизайнеры дорогих брендов одежды, в 1990-х начавшие копировать уличный стиль, – теперь ведущие автопроизводители пытаются перещеголять гаражный тюнинг. К гадалке не ходи – скоро похожая подсветка появится и у других марок, как вслед за первой BMW X6 появились многочисленные купе-кроссоверы.

Но светящаяся батарея отопления (цена опции – 42 600 руб.) далеко не все, чем способен удивить новый Х6. Посмотрим на него сзади. Это уже не тяжелая гузка, как у первых поколений модели, это сход лавины на склоне Альп. Сколько тут сложных изломов, сколько этажей! Какой там дизайн – это скульптура, архитектура! Причем картинка не передает впечатлений – надо смотреть в живую. Задние фонари растеклись почти на всю ширину. Спойлеров сразу два, и верхний поделен на две части – не сомневаюсь, что это на какие-то доли процента улучшает аэродинамику, но куда больше работает на внешний эффект. Иные элементы спортивности и вовсе декоративны, как лишенные функциональности пластиковые жабры на передних и задних крыльях.

Х6 вообще не про функциональность – это поэзия, это полет, это понты, в конце-то концов. И в этом смысле третье поколение, конечно, большой шаг вперед. Хотите практичности – выбирайте Х5, но Россия пока из тех рынков, где предпочитают перламутровые пуговицы (если во всем мире с января по сентябрь 2019 г. было продано 116 475 BMW X5 и 17 849 BMW X6, то у нас продажи составили 3842 и 2452 автомобиля соответственно; даже с поправкой на то, что Х5 уже новый, а Х6 – уходящего поколения, разница во вкусах очевидна).

Новый Х6, построенный на общей для Х5, 7-й и 5-й серий платформе CLAR, афиширует родство гораздо меньше, чем предшественники, – игра «найди одинаковые детали с Х5» заканчивается очень быстро. Конечно, купе-кроссовер теперь выглядит еще динамичней, еще спортивней – автомобиль чуть вырос в длину и ширину, но стал ниже на 6 мм. Увеличение колесной базы добавило простора на задних сиденьях, хотя он там, конечно, не лимузинный и стремительный наклон линии крыши оставляет высоким пассажирам не так уж много места над головой. Объем багажника – 580 л, но это, пожалуй, последнее, что будет интересовать покупателей.

Спереди в салоне все практически так же, как в Х5, за исключением пары деталей, которых почти никто не заметит. А вот настроить водительское сиденье, несмотря на обилие регулировок, в Х6 почему-то сложнее. Хочется сесть пониже, но нет – смотреть на соседей по потоку тут положено только свысока. Эргономика рабочего места, пусть уже и привычная, по-прежнему не кажется эталонной. Для смены ездовых режимов приходится отвлекаться от дороги, переводя взгляд на центральный тоннель, в то время как, например, в Porsche переключатель расположен на рулевом колесе. От россыпи мелких кнопок на центральной консоли все так же рябит в глазах. Зато какой красивый опционный рычаг коробки передач – хрустальный, со светящейся буквой Х внутри. Хочется надеть лайковые перчатки, не оставлять же на этой роскоши отпечатки пальцев!

Еще одна штука, к которой надо привыкнуть, – мультимедийная система. Со стороны это, должно быть, выглядит дико: человек за рулем размахивает руками перед экраном. Потому что освоить жестовый язык для общения с BMW получается не сразу. Зато потом чувствуешь себя дирижером или героем фантастического боевика: скупое точное движение – и окно с ненужной функцией на центральном экране улетает, открывая меню. Но движение должно быть именно скупым и точным, поэтому при разговоре с пассажиром жестикуляцию лучше умерить, а то автомобиль может принять это на свой счет и что-нибудь включить или выключить – например, музыку, как случалось во время тест-драйва несколько раз. Слова он тоже, конечно, понимает, но это умеют и конкуренты, а вот язык жестов доступен не всем. Как и углубленная персонализация: BMW Intelligent Personal Assistant со временем запомнит не только удобные для вас настройки всех систем, но и ваши привычки – как вы подогреваете кресло, куда любите ездить. А вы, в свою очередь, можете дать ему имя. Но мы с новым Х6 за время однодневной поездки так коротко сойтись не успели, и имя ему я придумал уже позже.

Конечно, Дрогон. Так в «Игре престолов» звали любимого дракона Дейенерис Таргариен, Бурерожденной, Неопалимой, Разрушительницы оков и т. д. И на тесте в окрестностях Мюнхена был именно он – BMW X6 M50i, самая мощная модификация (до появления полноценной М-версии).

Битурбодвигатель V8 объемом 4,4 л развивает 530 л. с. и 750 Нм. Заявленный разгон до 100 км/ч – 4,3 с. И ускоряется Дрогон действительно мощно, эффектно, в кайф. Но так, словно не хочет при этом напугать хозяйку, – с достоинством, без сильных рывков при переключениях 8-ступенчатого «автомата».

Да-да, в настройках нового Х6 баварская марка сделала отчетливый выбор в сторону комфорта, и лучше всего это дает понять шасси – даже жесткая его версия M Professional, которой был оснащен тестовый автомобиль, не вытряхивает из пассажиров душу ни в режиме Sport, ни в Sport+.

С одной стороны, это здорово. С другой – от этого дракона ждешь куда большей кровожадности – при таком-то облике и таком моторе. А он покладист, легок и точен в управлении, но совсем не провоцирует на дорожное хулиганство. Разогнаться на баварском автобане до 200 с лишним километров в час, не теряя ни комфорта, ни курсовой устойчивости, – это без проблем. Но в поворотах ощутим высокий центр тяжести (поэтому в том числе и хочется опустить кресло пониже), а переключение из режима Comfort в спортивные не настолько обостряет реакции автомобиля, насколько ожидаешь. Подруливание задних колес заметнее всего не в быстрых виражах, а на малых скоростях: проскочив нужный поворот на узкой дороге, я приготовился было к развороту в три приема – машина-то крупная, – но Х6 позволил обойтись без этих лишних движений и сделал все одним махом.

Упражняться во внедорожных дисциплинах на родине BMW было некогда и в общем-то негде. А главное – какой бы крутой ни была фирменная система полного привода Х-drive, этот автомобиль будут покупать не для выезда по грибы. Новые настройки шасси позволяют представить за рулем Х6 гордую решительную Дейенерис, которой важно, чтобы дракон был устрашающе красив, но удобен и послушен. А главное, чтобы все вокруг понимали, как он может отжечь. И вспоминали, как это будет по-валирийски:

«Дракарис!»

Тест-драйв организован компанией BMW

Технические характеристики BMW X6 M50i

Тип кузова, число дверей/мест хетчбэк, 5/5  
Длина/ширина/высота/колесная база, мм 4935/2004/1696/2975  
Двигатель, тип, число цилиндров, расположение бензиновый с турбонаддувом, V8, впереди продольно  
Рабочий объём двигателя, куб. см 4395  
Максимальная мощность, л. с./об. в мин. 450/5500-6000  
Максимальный крутящий момент, Нм/об. в мин. 750/1800-4600  
Коробка передач автоматическая 8-ступенчатая  
Привод полный  
Снаряженная масса, кг 2310  
Полная разрешённая масса, кг 2975  
Максимальная скорость, км/ч 250  
Разгон до 100 км/ч, с 4,3  
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км 10,4-10,7  
Объём багажника, л 580  
Клиренс, мм 216  
Топливо Аи-95  
Объём топливного бака, л 83  
Цена протестированной машины (базовая), млн руб. 7,48 (6,77)  
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Комментарии
sibinfoseti
12:35 08.11.2019
ездил на новых БМВ и дальше продолжу, калоша LC200 вообще не сдалась
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