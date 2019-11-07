BMW X6: Купить дракона

В настройках нового BMW Х6 баварская марка сделала отчетливый выбор в сторону комфорта BMW

Ну что, пацаны, круто? Журналисты из нескольких стран, как гопники, присели на корточки перед радиаторной решеткой нового BMW X6. Это уже не ноздри и даже не гриль, а практически батарея отопления. А если ноздри, то драконьи. Они не только огромные и массивные, но и светятся! Правда, не алым, а холодным белым светом, как у того дракона из «Игры престолов», которого убил и воскресил Король ночи. Причем все законно – светящиеся ноздри сертифицированы как элементы передней оптики. Но в зеркале заднего вида они наверняка будут пугать и сгонять всех с левой полосы от греха подальше.

Тут надо скромно заметить, что опция подсветки радиаторной решетки была доступна покупателям BMW и раньше, но работала только при открывании и закрывании автомобиля – на ходу «ноздри» светятся впервые. «Нам бы такое же, но с перламутровыми пуговицами» – кто бы знал, в каких обстоятельствах будут вспоминаться бессмертные шутки из «Бриллиантовой руки». Потому что подсветка радиаторной решетки – это, конечно, перламутровые пуговицы. Но на самом деле автомобильная мода всего лишь повторяет эволюцию, которую прошли дизайнеры дорогих брендов одежды, в 1990-х начавшие копировать уличный стиль, – теперь ведущие автопроизводители пытаются перещеголять гаражный тюнинг. К гадалке не ходи – скоро похожая подсветка появится и у других марок, как вслед за первой BMW X6 появились многочисленные купе-кроссоверы.

Но светящаяся батарея отопления (цена опции – 42 600 руб.) далеко не все, чем способен удивить новый Х6. Посмотрим на него сзади. Это уже не тяжелая гузка, как у первых поколений модели, это сход лавины на склоне Альп. Сколько тут сложных изломов, сколько этажей! Какой там дизайн – это скульптура, архитектура! Причем картинка не передает впечатлений – надо смотреть в живую. Задние фонари растеклись почти на всю ширину. Спойлеров сразу два, и верхний поделен на две части – не сомневаюсь, что это на какие-то доли процента улучшает аэродинамику, но куда больше работает на внешний эффект. Иные элементы спортивности и вовсе декоративны, как лишенные функциональности пластиковые жабры на передних и задних крыльях.

Х6 вообще не про функциональность – это поэзия, это полет, это понты, в конце-то концов. И в этом смысле третье поколение, конечно, большой шаг вперед. Хотите практичности – выбирайте Х5, но Россия пока из тех рынков, где предпочитают перламутровые пуговицы (если во всем мире с января по сентябрь 2019 г. было продано 116 475 BMW X5 и 17 849 BMW X6, то у нас продажи составили 3842 и 2452 автомобиля соответственно; даже с поправкой на то, что Х5 уже новый, а Х6 – уходящего поколения, разница во вкусах очевидна).

Новый Х6, построенный на общей для Х5, 7-й и 5-й серий платформе CLAR, афиширует родство гораздо меньше, чем предшественники, – игра «найди одинаковые детали с Х5» заканчивается очень быстро. Конечно, купе-кроссовер теперь выглядит еще динамичней, еще спортивней – автомобиль чуть вырос в длину и ширину, но стал ниже на 6 мм. Увеличение колесной базы добавило простора на задних сиденьях, хотя он там, конечно, не лимузинный и стремительный наклон линии крыши оставляет высоким пассажирам не так уж много места над головой. Объем багажника – 580 л, но это, пожалуй, последнее, что будет интересовать покупателей.

Спереди в салоне все практически так же, как в Х5, за исключением пары деталей, которых почти никто не заметит. А вот настроить водительское сиденье, несмотря на обилие регулировок, в Х6 почему-то сложнее. Хочется сесть пониже, но нет – смотреть на соседей по потоку тут положено только свысока. Эргономика рабочего места, пусть уже и привычная, по-прежнему не кажется эталонной. Для смены ездовых режимов приходится отвлекаться от дороги, переводя взгляд на центральный тоннель, в то время как, например, в Porsche переключатель расположен на рулевом колесе. От россыпи мелких кнопок на центральной консоли все так же рябит в глазах. Зато какой красивый опционный рычаг коробки передач – хрустальный, со светящейся буквой Х внутри. Хочется надеть лайковые перчатки, не оставлять же на этой роскоши отпечатки пальцев!

Еще одна штука, к которой надо привыкнуть, – мультимедийная система. Со стороны это, должно быть, выглядит дико: человек за рулем размахивает руками перед экраном. Потому что освоить жестовый язык для общения с BMW получается не сразу. Зато потом чувствуешь себя дирижером или героем фантастического боевика: скупое точное движение – и окно с ненужной функцией на центральном экране улетает, открывая меню. Но движение должно быть именно скупым и точным, поэтому при разговоре с пассажиром жестикуляцию лучше умерить, а то автомобиль может принять это на свой счет и что-нибудь включить или выключить – например, музыку, как случалось во время тест-драйва несколько раз. Слова он тоже, конечно, понимает, но это умеют и конкуренты, а вот язык жестов доступен не всем. Как и углубленная персонализация: BMW Intelligent Personal Assistant со временем запомнит не только удобные для вас настройки всех систем, но и ваши привычки – как вы подогреваете кресло, куда любите ездить. А вы, в свою очередь, можете дать ему имя. Но мы с новым Х6 за время однодневной поездки так коротко сойтись не успели, и имя ему я придумал уже позже.

Конечно, Дрогон. Так в «Игре престолов» звали любимого дракона Дейенерис Таргариен, Бурерожденной, Неопалимой, Разрушительницы оков и т. д. И на тесте в окрестностях Мюнхена был именно он – BMW X6 M50i, самая мощная модификация (до появления полноценной М-версии).

Битурбодвигатель V8 объемом 4,4 л развивает 530 л. с. и 750 Нм. Заявленный разгон до 100 км/ч – 4,3 с. И ускоряется Дрогон действительно мощно, эффектно, в кайф. Но так, словно не хочет при этом напугать хозяйку, – с достоинством, без сильных рывков при переключениях 8-ступенчатого «автомата».

Да-да, в настройках нового Х6 баварская марка сделала отчетливый выбор в сторону комфорта, и лучше всего это дает понять шасси – даже жесткая его версия M Professional, которой был оснащен тестовый автомобиль, не вытряхивает из пассажиров душу ни в режиме Sport, ни в Sport+.

С одной стороны, это здорово. С другой – от этого дракона ждешь куда большей кровожадности – при таком-то облике и таком моторе. А он покладист, легок и точен в управлении, но совсем не провоцирует на дорожное хулиганство. Разогнаться на баварском автобане до 200 с лишним километров в час, не теряя ни комфорта, ни курсовой устойчивости, – это без проблем. Но в поворотах ощутим высокий центр тяжести (поэтому в том числе и хочется опустить кресло пониже), а переключение из режима Comfort в спортивные не настолько обостряет реакции автомобиля, насколько ожидаешь. Подруливание задних колес заметнее всего не в быстрых виражах, а на малых скоростях: проскочив нужный поворот на узкой дороге, я приготовился было к развороту в три приема – машина-то крупная, – но Х6 позволил обойтись без этих лишних движений и сделал все одним махом.

Упражняться во внедорожных дисциплинах на родине BMW было некогда и в общем-то негде. А главное – какой бы крутой ни была фирменная система полного привода Х-drive, этот автомобиль будут покупать не для выезда по грибы. Новые настройки шасси позволяют представить за рулем Х6 гордую решительную Дейенерис, которой важно, чтобы дракон был устрашающе красив, но удобен и послушен. А главное, чтобы все вокруг понимали, как он может отжечь. И вспоминали, как это будет по-валирийски:

«Дракарис!»

Тест-драйв организован компанией BMW