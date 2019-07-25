BMW X7: Спорт-комод

Ехать на BMW X7 можно очень быстро, но автомобиль старается создать вокруг водителя обстановку не радостной лихости, а вальяжного расслабления BMW

Какие однобокие люди, эти поклонники BMW, все спрашивали: похожа X7 на настоящую BMW? Нет, не похожа – и не должна быть, по-моему.

Надо сказать, и я однобокий, меня-то самого тоже этот вопрос мучал: как эта махина может соответствовать духу BMW? Когда только появилась X5, сомнения были те же самые – такая махина, ну разве может она быть настоящей BMW.

Ответ был: да, может. Еще как! Конструкторы умудрились впихнуть во внедорожник ту легкость, безобидную агрессивность и лихость, и машина все это проявляла даже выбираясь из полузатопленного оврага в ближнем Подмосковье. Так что – прецедент был.

Знакомство

В полутемном редакционном дворе полубоком стоял огромный комод. На колесах, со стеклами, но – комод, конечно. Вместительный, с уважением понял я. Мне еще не видна была как следует морда, но я уже спешил нажать кнопку, поскорей бы открыть – как там, внутри комода?

Кнопка нажалась, но ничего не произошло. Комод не пискнул, не зажегся – собственно, как и должен вести себя нормальный комод, без колес. Но BMW X7 – должен же откликнуться?

Подошел ближе, и комод стал казаться каким-то спящим животным. Бока гиганта лоснились (как писали раньше натуралисты о крупных млекопитающих), и четкая линия от переднего колеса к заднему фонарю будто отделяла изрядное вялое брюхо от крепкой спины.

Снова нажал кнопку – по-прежнему молчание. Пошел вокруг. Корма оказалась неожиданно многодельной – хотя и вполне компактной. Выхлопные отверстия – паралеллограммы – разделены широкой металлической вставкой, которая рифмуется с узкой металлической же полоской, вломившейся в фонари, уже на верхней створке багажника; в целом членение параллельное, подробное и разнообразное, без изгибов: лесенка, образованная двумя створками багажника, нижней и верхней, узкие (относительно) фонари, аэродинамический козырек; даже щетка стеклоочистителя. Суета! – никакой лаконичности, так свойственной BMW.

Снова нажал кнопку, и снова – ничего. Прежде в брелоках производители предусматривали обычный механический ключ, как раз на такой случай – но тут сам по себе брелок-ключ представляет собой гаджет с массой разных функций и экранчиком.

Стало понятно, что пора приступать к магическим действиям. Конечно, языческие способы типа обстукивания колес или качания неоткрывающейся машины в современном мире применять уже глупо, засмеют, а вот потыкать в разные не имеющие отношения к делу кнопки на гаджете – в самый раз. Чем не тест-драйв?

Магия сделала свое дело. Выяснилось, что если стать лицом к морде X7, к этой гигантской решетке, сильно напоминающей батарею центрального отопления, на равном расстоянии от узких прищуренных фар и нажать на кнопку включения этих самых фар – то они включатся! тут же надо, не отпуская этой кнопки, нажать кнопку закрывания дверей и затем сразу – открывания! От этого сперва зажигается свет в салоне, а потом, о чудо! – ларчик, ну то есть комод открывается!

Но открывается – не значит едет. В инструкции, которую можно почитать, если открыть X7, сказано, что надо прижать гаджет-брелок к специальному месту справа на рулевой колонке, и даже плохо заряженный, он позволит завести машину. Оптимисты были составители этой инструкции! С первого раза фокус не удался, как и со второго, и только в мистический третий раз на дисплее за рулем появилось сообщение, что ключ распознан!

Предложение

Распознанный ключ отправился в торпедо, в гнездо для беспроводной зарядки – и надо сказать, что держать его лучше там во всякую поездку. Иначе неизбежно повторение магических действий у капота. (Соседи, когда я исполнял пляски, подобные внутриредакционным, – готовился отбыть на дачу с детьми, будучи нагружен скарбом, пустыми бутылками для родниковой воды и ответственностью временно одинокого отца, – предположили худшее и пытались навязать помощь, но удалось отбиться.)

Что же открылось внимательному взгляду испытателя внутри машины? Во-первых, гигантское пространство: сиденья в три ряда, высота потолка как в квартире, раздолье, в общем! Даже есть область, которую смело можно назвать багажником – туда помещается две ручных клади и набор продуктов для семьи на выходные, то есть больше и не нужно. Во-вторых, отделка материалами превосходного качества; привычный бээмвэшный руль в этом обрамлении кажется даже как-то бедноват! Сшито все на совесть – неделю издевались над интерьером два представителя младшего поколения испытателей и не нанесли никакого вреда. В-третьих, масса всяких вместилищ и кармашков – отдавая машину, я выгреб целый пластиковый пакет разных детских секретиков! Наконец, в-четвертых, проход между средними сиденьями! Это, надо сказать, еще один багажник, много что можно расположить, ну и заодно отличный ринг для жаркого спарринга детей, не сумевших договориться, какой же контент следует воспроизводить на дисплеях, притороченных к передним сиденьями. А ведь нет ничего важней дисплеев, когда надо куда-то отправиться с детьми далеко.

Да, нельзя не сказать, что как обычно у BMW, все кнопки и «кнопки» на дисплее расположены именно так, как этого ожидаешь, а особенно мне понравилось играть в настройку эквалайзера, маневрировать группами частот!

Свадьба

Гигантский дизельный двигатель заревел... ну как гигантский – трехлитровый всего-то, хотя автомобиль торжественно маркируется индексом M50d. Пятилитровых дизельных двигателей у BMW, кажется, и не было, может, это воспоминание о 4,8-литровом бензиновом? В общем, откуда эти 50 – совершенно непонятно, потому что и выдает двигатель только 400 лошадиных сил.

Но заревел! – над звуком выхлопа этого увальня... Нет, пока еще я этого не знаю, пока это милый уютный роскошный комод, звучащий эдак побуждающе! Рычание, как часто бывает у BMW, более или менее соответствует динамике: турбодизель позволяет весьма стремительно набирать скорость, выхлопная труба трубит победно, и чем выше нота, тем быстрей летит X7.

И конечно, это очень удобный для передвижения по Москве агрегат: родовые признаки BMW у X7 выражены вполне ясно, габариты впечатляют – и улица расступается (в основном, в основном), если нагличать, можно избыточно уверенно вести себя в потоке.

Но вот что интересно: пока не переключишь настройки в режим «спорт», вообще нет ощущения, что управляешь BMW. Ехать можно быстро, но автомобиль старается создать вокруг водителя обстановку не радостной лихости, а вальяжного расслабления. Да, надо сказать, и в режиме «спорт» лихость условная, не радостная, а натужная.

Однако если преодолеть привычку к фирменному духу BMW, воспринимать действительность как должное, – ехать одно удовольствие. В мутных тягучих пятничных подмосковных пробках – особенно! А есть ли что важней для машины, чем бесстрастное преодоление пятничных пробок? Не уверен. Стерпится – слюбится, да еще до такой степени, что расставаться не захочется.

Музыкальным сопровождением к союзу с X7 послужила барочная музыка – как еще расслушать достоинства мастеров из Bowers & Wilkins? Кончерто гроссо Георга Фридриха Генделя виртуозно играл венгерский камерный оркестр им. Ференца Листа, и надо сказать, аудиосистема справилась с задачей почти отлично; разве что мне так и не удалось идеально настроить средние частоты; возможно, из-за отсутствия нужных компетенций.

Рок-часть прослушивания была представлена не очень хорошей, в смысле – пиратской записью концерта попсовой хеви-метал-группы Saxon; в основном именно потому, что концерт был мюнхенский (BMW же!). Тут при всем желании претензий к воспроизведению предъявить не удалось, а даже и решили мы с юными заднескамеечниками огласить окрестности города Хотьково жесткими рифами.

Аплодисментов не последовало, но ведь и камни не полетели!