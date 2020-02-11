«АвтоВАЗ» седьмой год подряд сокращает штат

Сократилось в 2019 г. и производство автомобилей. На заводе в Тольятти оно упало на 8,7% до 413 000 машин. В презентации это объясняется прежде всего снижением заказов от партнеров, ведь помимо Lada здесь производятся автомобили Renault и Datsun. Выпуск на заводе в Ижевске, где производятся автомобили семейства Lada Vesta, снизился на 2,2% до 128 000 шт., указано в презентации.