«АвтоВАЗ» седьмой год подряд сокращает штат
Численность «АвтоВАЗа» на 31 декабря 2019 г. составила 35 028 человек, говорится в презентации президента автоконцерна Ива Каракатзаниса. Ее топ-менеджер показывал на встрече руководителей завода, сюжет об этом сделал принадлежащий компании телеканал «Lada ТВ». Таким образом, за год численность персонала снизилась на 8% – в конце 2018 г. на заводе работало 38 070 человек.
Сократилось в 2019 г. и производство автомобилей. На заводе в Тольятти оно упало на 8,7% до 413 000 машин. В презентации это объясняется прежде всего снижением заказов от партнеров, ведь помимо Lada здесь производятся автомобили Renault и Datsun. Выпуск на заводе в Ижевске, где производятся автомобили семейства Lada Vesta, снизился на 2,2% до 128 000 шт., указано в презентации.