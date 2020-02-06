«АвтоВАЗ» вводит режим простоя 7 и 8 февраля

«АвтоВАЗ» вводит режим простоя в отдельные дни февраля с оплатой 2/3 средней зарплаты на линии, где выпускаются модели на платформе альянса Renault-Nissan B0: Lada Xray, Lada Largus, Renault Logan, Renault Sandero и их кросс-версии Stepway. Этот режим будет действовать 7 февраля (в вечернюю смену) и 8 февраля (в дневную смену). Об этом в четверг, 6 февраля, сообщил официальный профсоюз автопроизводителя АСМ на своей странице во «В контакте» со ссылкой на приказ, вышедший 4 февраля. Такое же сообщение опубликовала и группа «Нетипичный "АвтоВАЗ» во «В контакте».