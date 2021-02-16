McLaren представляет гибрид Artura

Британский производитель суперкаров McLaren Automotive 17 февраля проведет мировую премьеру гибридного суперкара Artura. Это не первый гибрид в линейке компании (первым был представленный в 2012 г. McLaren P1). Но это первая модель с шестицилиндровым двигателем и первая, построенная на новой углепластиковой платформе McLaren Carbon Lightweight Architecture (MCLA) с алюминиевыми подрамниками. Новинка оснащена бензиновым двигателем V6 с двумя турбинами, дополненным двумя электродвигателями на задней оси. Запас хода на электротяге составляет около 30 км.