McLaren представляет гибрид Artura

McLaren представляет гибрид ArturaИ начинает замещать бензиновые модели гибридными
Британский производитель суперкаров McLaren Automotive 17 февраля проведет мировую премьеру гибридного суперкара Artura. Это не первый гибрид в линейке компании (первым был представленный в 2012 г. McLaren P1). Но это первая модель с шестицилиндровым двигателем и первая, построенная на новой углепластиковой платформе McLaren Carbon Lightweight Architecture (MCLA) с алюминиевыми подрамниками. Новинка оснащена бензиновым двигателем V6 с двумя турбинами, дополненным двумя электродвигателями на задней оси. Запас хода на электротяге составляет около 30 км.
Artura займет в модельном ряду McLaren место модели начального уровня 570S. По заявлению компании, к 2025 г. она будет выпускать только гибриды, причем модельный ряд будет состоять из 18 моделей на платформе MCLA, на разработку которых уйдет 1,2 млрд фунтов. Сейчас McLaren выпускает 11 моделей в четырех линейках (Sports Series, Super Series, Ultimate Series и GT).