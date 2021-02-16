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McLaren представляет гибрид Artura

И начинает замещать бензиновые модели гибридными
Илья Виноградов
McLaren

Британский производитель суперкаров McLaren Automotive 17 февраля проведет мировую премьеру гибридного суперкара Artura. Это не первый гибрид в линейке компании (первым был представленный в 2012 г. McLaren P1). Но это первая модель с шестицилиндровым двигателем и первая, построенная на новой углепластиковой платформе McLaren Carbon Lightweight Architecture (MCLA) с алюминиевыми подрамниками. Новинка оснащена бензиновым двигателем V6 с двумя турбинами, дополненным двумя электродвигателями на задней оси. Запас хода на электротяге составляет около 30 км.

Artura займет в модельном ряду McLaren место модели начального уровня 570S. По заявлению компании, к 2025 г. она будет выпускать только гибриды, причем модельный ряд будет состоять из 18 моделей на платформе MCLA, на разработку которых уйдет 1,2 млрд фунтов. Сейчас McLaren выпускает 11 моделей в четырех линейках (Sports Series, Super Series, Ultimate Series и GT).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных