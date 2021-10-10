Автодилеры считают сентябрьскую статистику продаж машин неоправданно оптимистичной

Статистику о количестве проданных новых легковых машин и LCV в России ведет комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). По его данным, рынок в сентябре упал на 22,6%, или на 34 924 автомобиля, относительно того же месяца 2020 г. Всего было продано 119 485 машин. Председатель комитета Томас Штэрцель объяснял это дефицитом автомобилей на рынке, связанным с нехваткой микрочипов у автопроизводителей и другими факторами. Например, с ростом стоимости сырья и энергетическим кризисом в Китае и Великобритании. Продажи автомобилей в России падали и в августе – на 17%, или на 23 387 шт., к августу прошлого года, до 114 130 машин, сообщала АЕБ. Но получается, что этот сентябрь при сравнении с предыдущим месяцем показал рост продаж на 4,7%, или на 5355 машин. Таким образом, разница между фактическим ростом продаж по версии АЕБ и динамикой контрактования, посчитанной РоАД, составила 9,6 процентного пункта.