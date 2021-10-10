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Автодилеры считают сентябрьскую статистику продаж машин неоправданно оптимистичной

По их данным, число законтрактованных автомобилей падает все быстрее
Денис Ильюшенков
Евгений Разумный / Ведомости

Динамика контрактования дилерами новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в сентябре снизилась на 4,9% к августу, следует из данных ассоциации «Российские автодилеры» (РоАД). При этом индекс контрактования, который учитывает данные о расторжении контрактов, снизился за отчетный период на 9% (т. е. число расторгнутых контрактов стало больше), говорится в данных РоАД. Абсолютные цифры ассоциация не приводит.

Статистику о количестве проданных новых легковых машин и LCV в России ведет комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). По его данным, рынок в сентябре упал на 22,6%, или на 34 924 автомобиля, относительно того же месяца 2020 г. Всего было продано 119 485 машин. Председатель комитета Томас Штэрцель объяснял это дефицитом автомобилей на рынке, связанным с нехваткой микрочипов у автопроизводителей и другими факторами. Например, с ростом стоимости сырья и энергетическим кризисом в Китае и Великобритании. Продажи автомобилей в России падали и в августе – на 17%, или на 23 387 шт., к августу прошлого года, до 114 130 машин, сообщала АЕБ. Но получается, что этот сентябрь при сравнении с предыдущим месяцем показал рост продаж на 4,7%, или на 5355 машин. Таким образом, разница между фактическим ростом продаж по версии АЕБ и динамикой контрактования, посчитанной РоАД, составила 9,6 процентного пункта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных