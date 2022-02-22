Почему НДС мешает автодилерам захватить рынок подержанных машин

Ассоциация «Российские автодилеры» (РоАД) в течение полутора месяцев планирует направить обращения в Банк России, Минфин и Минпромторг с просьбой отменить двойное налогообложение, которое возникает при продаже автомобилей с пробегом между юрлицами. Об этом «Ведомостям» рассказал вице-президент РоАД и председатель совета директоров «БН-моторс» Алексей Подщеколдин. Он же представил на заседании совета РоАД 18 февраля презентацию о влиянии взимания НДС с юридических лиц на рынок подержанных автомобилей (презентация есть у «Ведомостей»).