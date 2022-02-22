Почему НДС мешает автодилерам захватить рынок подержанных машин

Почему НДС мешает автодилерам захватить рынок подержанных машинОтмена двойного налогообложения позволит вывести из тени до половины продаж
Ассоциация «Российские автодилеры» (РоАД) в течение полутора месяцев планирует направить обращения в Банк России, Минфин и Минпромторг с просьбой отменить двойное налогообложение, которое возникает при продаже автомобилей с пробегом между юрлицами. Об этом «Ведомостям» рассказал вице-президент РоАД и председатель совета директоров «БН-моторс» Алексей Подщеколдин. Он же представил на заседании совета РоАД 18 февраля презентацию о влиянии взимания НДС с юридических лиц на рынок подержанных автомобилей (презентация есть у «Ведомостей»).
По словам Подщеколдина, для обращения в ведомства рабочей группой РоАД будет подготовлено научно-экономическое обоснование необходимости поправок в Налоговый кодекс (НК). Представитель ассоциации подтвердил эту информацию. Провайдером статистики выступит аналитическое агентство «Автостат». «Собираемся подключить РСПП (Российский союз промышленников и предпринимателей). Надеемся на их поддержку тоже. Думаю, за месяц-полтора мы подготовим документы и в апреле будем обращаться», – сказал собеседник «Ведомостей».