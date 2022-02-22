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Почему НДС мешает автодилерам захватить рынок подержанных машин

Отмена двойного налогообложения позволит вывести из тени до половины продаж
Денис Ильюшенков
Сейчас, когда дилер покупает машину с пробегом у другого юрлица, он при продаже машины добавляет минимум 20%, чтобы просто получить себестоимость покупки / Максим Стулов / Ведомости

Ассоциация «Российские автодилеры» (РоАД) в течение полутора месяцев планирует направить обращения в Банк России, Минфин и Минпромторг с просьбой отменить двойное налогообложение, которое возникает при продаже автомобилей с пробегом между юрлицами. Об этом «Ведомостям» рассказал вице-президент РоАД и председатель совета директоров «БН-моторс» Алексей Подщеколдин. Он же представил на заседании совета РоАД 18 февраля презентацию о влиянии взимания НДС с юридических лиц на рынок подержанных автомобилей (презентация есть у «Ведомостей»).

По словам Подщеколдина, для обращения в ведомства рабочей группой РоАД будет подготовлено научно-экономическое обоснование необходимости поправок в Налоговый кодекс (НК). Представитель ассоциации подтвердил эту информацию. Провайдером статистики выступит аналитическое агентство «Автостат». «Собираемся подключить РСПП (Российский союз промышленников и предпринимателей). Надеемся на их поддержку тоже. Думаю, за месяц-полтора мы подготовим документы и в апреле будем обращаться», – сказал собеседник «Ведомостей».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных