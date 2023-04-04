«Автотор» начал сборку второй марки китайских автомобилей

BAIC – один из старейших автоконцернов Китая, основан в 1958 г. Входит в топ-10 автопроизводителей в КНР. Его грузовое подразделение Foton сотрудничает с группой ГАЗ по проекту среднетоннажного фургона «Валдай Next». В частности, на коммерческий автомобиль устанавливается кабина от китайского фургона Foton Ollin CTS. Кроме того, в январе - феврале 2023 г. седельный тягач Foton Auman занимал третье место по продажам в России (257 единиц), следует из данных «Автостат инфо».