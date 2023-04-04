«Автотор» начал сборку второй марки китайских автомобилей

«Автотор» начал сборку второй марки китайских автомобилейСтоимость на них будет начинаться с 1,7 млн рублей
Калининградский «Автотор» 4 апреля начал выпуск китайских легковых автомобилей BAIС (Beijing Automotive Industry Holding Co.), сообщила пресс-служба предприятия.
Речь идет о режиме промышленной (крупноузловой) сборки «на базе сваренного и окрашенного кузова с частичной локализацией» компонентов первого уровня (готовые к монтажу компоненты и модули машины. – «Ведомости»).
BAIC – один из старейших автоконцернов Китая, основан в 1958 г. Входит в топ-10 автопроизводителей в КНР. Его грузовое подразделение Foton сотрудничает с группой ГАЗ по проекту среднетоннажного фургона «Валдай Next». В частности, на коммерческий автомобиль устанавливается кабина от китайского фургона Foton Ollin CTS. Кроме того, в январе - феврале 2023 г. седельный тягач Foton Auman занимал третье место по продажам в России (257 единиц), следует из данных «Автостат инфо».
По данным «Автотора», на одной конвейерной линии будет выпускаться одновременно две модели китайского бренда: пятиместный кроссовер BAIC X35 и седан с атмосферным 1,5-литровым двигателем BAIC U5 plus. «Для их производства организованы поставки комплектующих с предприятий BAIC в КНР», – говорится в релизе.
Также отмечается, что стороны прорабатывают «поэтапный план технико-технологического сотрудничества по локализации компонентов». Локализованы будут аккумуляторные батареи, стекла, бамперы, бачки омывателей, диски и шины, сиденья, выхлопные системы и др. С 2024 г. планируется наладить производство полного цикла со сваркой и окраской кузовов с последующей локализацией лакокрасочных материалов и штамповки.
«Автотор» ожидает, что продажи BAIC X35 и BAIC U5 plus начнутся во II квартале 2023 г. Цены на них будут начинаться с 1,7 млн руб., следует из заявления президента «Автотор-холдинга» Дениса Пака. Его слова привел ТАСС.
Официальным дистрибутором BAIC в России является компания «БАИК РУС», которая уже приступила к формированию дилерской сети. До конца 2023 г. планируется выход на российский рынок еще пяти моделей бренда, одна из которых – электромобиль.
При сборке электромобилей на базе «Автотора» будут использоваться российские комплектующие: электродвигатели, редукторы, инверторы, системы управления и др. К их выпуску предприятие приступит в следующем году.
BAIC – вторая китайская марка, сборку которой наладят на калининградском заводе. В конце января «Автотор» объявил о начале промышленной сборки автомобилей Kaiyi (51% акций компании принадлежит провинции Сычуань, остальные 49% – автоконцерну Chery Automobile). Первой моделью Kaiyi, вставшей на конвейер в Калининграде, стал среднеразмерный седан E5.
После начала СВО на Украине и последовавших санкций большинство западных, корейских и японских автопроизводителей ушли из России или приостановили выпуск машин на своих мощностях в РФ. На этом фоне активизировались китайские автомобильные компании. «Ведомости» писали о переговорах «Автотора» и BAIC 18 ноября 2022 г.
Независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев отметил, что «Автотор» сейчас сам заинтересован в поиске новых партнеров. «Это правильное решение с учетом освободившегося после ухода европейских компаний рынка», – добавил эксперт. Бургазлиев считает, что у BAIC «хорошая линейка внедорожников и кроссоверов».
Бургазлиев добавил, что «Автотор» будет и дальше расширять производство – например, за счет сегмента легких коммерческих автомобилей (LCV).